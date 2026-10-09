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Ein Bild auf 5min.at zeigt Anna Gasser.
Noch drei Bewerbe: Anna Gasser gab ihrer Snowboardkarriere am Freitag ein Ablaufdatum.
Kärnten
09/10/2026
Jetzt fix

Karriereende: Anna Gasser startet in ihre letzte Snowboard-Saison

Kärntens Freestyle-Snowboarderin Anna Gasser kündigte am Freitag beim ÖSV-Einkleidungstermin ihr Karriereende an. Fans können aber aufatmen: Die 35-Jährige bestreitet in den kommenden Monaten noch eine finale Abschiedstournee.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Eine Ära im Wintersport neigt sich dem Ende zu: Der Kärntner Snowboardstar Anna Gasser geht in ihre allerletzte Saison. Die 35-Jährige verkündete ihren bevorstehenden Rücktritt am Freitag im Rahmen des offiziellen ÖSV-Einkleidungstermins.

Noch drei Abschiedsbewerbe

Bevor die Ausnahmesportlerin ihr Board aber endgültig an den Nagel hängt, steht für sie noch eine Abschiedstournee mit drei ausgewählten Großveranstaltungen auf dem Programm. Geplant sind Starts beim Air & Style (Airdrenaline) am Innsbrucker Bergisel am 27. und 28. November, beim Weltcup am Kreischberg am 8. und 9. Jänner sowie bei der Weltmeisterschaft im Montafon im März. Im ORF-Interview bekräftigte die Athletin ihre Entscheidung nachdrücklich: „Es ist zu 100 Prozent die letzte Saison. Die drei Rennen sind ein guter Kompromiss, um auch andere Herzensprojekte zu verfolgen.“

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