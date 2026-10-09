Fast 700.000 Tiere: Das schossen unsere Jäger

5 Minuten hat die aktuellen Zahlen aus der Jagdstatistik für das Jahr 2025/26. Es gab fast 700.000 Abschüsse. Aber schauen wir uns die Zahlen im Detail an.

Die aktuelle Jagdstatistik zeigt detailliert, wie viele Rehe, Hirsche und Co. in Österreich erlegt wurden.

Die aktuelle Jagdstatistik zeigt detailliert, wie viele Rehe, Hirsche und Co. in Österreich erlegt wurden.

Die Statistik Austria wertete die gemeldeten Abschüsse aus und kam auf 590.800 Stück Haarwild. Das sind alle Säugetiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Demnach wurden zwischen Bodensee und Neusiedlersee 296.900 Rehe erlegt, 59.500 Hirsche, 64.400 Füchse, 44.800 Hasen, 22.900 Marder, 11.000 Dachse sowie 54.100 Fasane, 28.900 Wildenten, aber auch 43.900 Wildschweine – Obelix lässt grüßen.

Andere Gefahren

Unter dem Strich – Federwild und Haarwild – wurden 690.500 Abschüsse verzeichnet. Aber nicht nur Jäger werden den Tieren gefährlich, auch der Straßenverkehr fordert tierischen Tribut. 65.000 Stück Wild verendeten als Folge von Unfällen im Straßenverkehr, etwa 40.000 Hasen starben an der Myxomatose, der Kaninchenpest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert