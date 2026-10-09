Personelle Weichen: Kärntens neue Tourismusverbände stellen sich auf

Die Kärntner Tourismusreform geht in die nächste Phase. Nach der Zusammenführung von bisher 125 Organisationen zu neun Tourismusverbänden (TVB) und der Kärnten Werbung mit 1. Jänner 2027 folgen nun die personellen Weichenstellungen. „Die Tourismusreform befindet sich voll in Umsetzung. Mit den konstituierenden Vollversammlungen setzen wir nun den nächsten wichtigen Schritt und stellen die neuen Verbände auch personell auf“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Er begleitet den Prozess persönlich vor Ort: „Hier werden wesentliche Entscheidungen für die künftige Arbeit der Verbände getroffen. Deshalb ist es mir auch ein persönliches Anliegen, diesen Prozess vor Ort zu begleiten und mit den Verantwortlichen im direkten Austausch zu bleiben.“

Jeweils zwölf Mitglieder im Vorstand

Die Aufgaben in den Regionen werden künftig unter einem Dach gebündelt. Jedes der zwölfköpfigen Vorstands-Gremien setzt sich aus sechs Touristikern, drei Unternehmern aus Nicht-Tourismusbetrieben und drei Vertretern der nächtigungsstärksten Gemeinden zusammen. Zudem gliedern sich die Verbände in bis zu drei Erlebnisräume. „Diese Erlebnisräume sind kein Marketing-, sondern ein Managementinstrument. Sie werden nicht zum Gast wirken, sondern nach innen und sollen innerhalb der neuen Verbände eine touristische Bündelung des Managements ermöglichen und die lokalen Akteure einbinden“, erklärt Schuschnig.

Aufenthaltsabgabe speist Tourismus-Fonds

Parallel laufen die Arbeiten an fünfjährigen regionalen Tourismuskonzepten samt Infrastrukturplanung. Diese bilden die Basis für Mittel aus dem neuen Infrastruktur- und Mobilitätsfonds des Landes, der aus der neuen Aufenthaltsabgabe gespeist wird und jährlich rund acht Millionen Euro bereitstellt.