Kärntner Verein sammelt Winterkleidung für Menschen auf der Flucht
Gemeinsam mit dem Verein "Kärnten andas" sammelt die humanitäre Hilfsorganisation "SOS Balkanroute" von 3. bis 10. November 2026 wieder Sachspenden für Menschen entlang der Fluchtroute im Nahen Osten.
Die Hilfsorganisation „SOS Balkanroute“ startet gemeinsam mit dem Verein „Kärnten andas“ sowie Partnern aus Kultur, Religion und Zivilgesellschaft wieder eine große Sachspendensammlung. Vom 3. bis 10. November 2026 werden in ganz Kärnten Spenden für Menschen entlang der Fluchtroute im Nahen Osten entgegengenommen. Kein anderes Bundesland bietet diesmal so viele Abgabestellen: An elf Standorten in Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Spittal an der Drau, Wolfsberg, Hattendorf und Velden stehen insgesamt 25 Termine zur Auswahl.
Was wird genau gebraucht?
Der Schwerpunkt liegt auf Winterbekleidung für Herren sowie praktischer Ausrüstung:
- Schlafsäcke, Isomatten, dünne Decken und Rucksäcke
- Herren-Winterjacken, Pullover, Hosen, Langarmshirts und Thermobekleidung (bis Größe L)
- Hauben, Schals, Handschuhe, Socken und Herrenschuhe (bis Größe 45, vorzugsweise Winterschuhe)
- Neue Boxershorts
- Verbandsmaterial, Stirn- und Taschenlampen, Thermosflaschen, alte Smartphones und Powerbanks
Hinweis: Damen- und Kinderbekleidung wird derzeit nicht gesammelt. Es existieren noch ausreichende Bestände und die Lagermöglichkeiten sind sehr begrenzt.
Menschlichkeit im Fokus
„Jede Spende ist ein Moment der Menschlichkeit und ein Eintreten für die Menschenrechte, denn jedes Paar Winterschuhe, jeder Schal, jede warme Jacke zeigt, dass wir Schutzsuchende Menschen nicht an den EU-Außengrenzen im Stich lassen“, betont Bettina Pirker, Mitbegründerin des Vereins „Kärnten andas“. Ehrenamtliche bringen die Spenden noch vor dem Weihnachtsfest direkt zu den Menschen in Bosnien. Der Transport wird privat finanziert. Mit Geldspenden werden vor Ort zusätzlich Nahrungsmittel und Medikamente beschafft.
Alle Sammelstellen und Zeiten im Detail:
Klagenfurt:
- Kulturraum VENTIL (Kardinalplatz 1 / Fleischbankgasse 8): 03.11. (10–13 Uhr) & 07.11. (11–19 Uhr)
- MiMaMarkt (Adolf-Kolping-Gasse 18): 04.11. (12–16 Uhr)
- Diözesanhaus (Tarviser Straße 30): 05. & 06.11. (jeweils 8:30–15 Uhr)
Villach:
- Verantwortung ERDE (Willroiderstraße 9): 03.11. (12:30–16:30 Uhr) & 09.11. (13–17 Uhr)
- Evang. Pfarrhaus Villach-Stadtpark (Wilhelm-Hohenheim-Straße 3): 03. & 06.11. (9:30–14 Uhr & 15–17:30 Uhr), 04.11. (9:30–14 Uhr)
Feldkirchen:
- Diakonie de La Tour, Meta-Diestel-Haus (Ernst-Schwarz-Weg 13): 03.–06.11. (jeweils 10–16 Uhr)
- Arche/Mylife – Jugendarbeit (Kirchgasse 37): 09.11. (9–17 Uhr) & 10.11. (9–12 Uhr)
Spittal an der Drau:
- Junique-Mobile Jugendarbeit (Litzelhofenstraße 2): 04.–06.11. (jeweils 13–16 Uhr)
- Wolfsberg & Hattendorf:
- AspHalt-Streetwork Wolfsberg (Freidlgasse 12): 04.–06.11. (jeweils 10–14 Uhr)
- Container 25 (Sandsteinweg 8, St. Michael/Hattendorf): 04. & 05.11. (jeweils 15–18 Uhr)
Velden:
- Kunstbahnhof Wörthersee (Bahnhofplatz 1): 08.11. (11–15 Uhr) mit Spezial-Aktion „Art of the Heart“ von Tanja Salbrechter