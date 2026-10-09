Kärntner Verein sammelt Winterkleidung für Menschen auf der Flucht

Gemeinsam mit dem Verein "Kärnten andas" sammelt die humanitäre Hilfsorganisation "SOS Balkanroute" von 3. bis 10. November 2026 wieder Sachspenden für Menschen entlang der Fluchtroute im Nahen Osten.

Auch heuer sammeln die Vereinsmitglieder von "Kärnten andas" wieder fleißig Sachspenden für Menschen, die entlang der Balkanroute unterwegs sind.

Auch heuer sammeln die Vereinsmitglieder von "Kärnten andas" wieder fleißig Sachspenden für Menschen, die entlang der Balkanroute unterwegs sind.

Die Hilfsorganisation „SOS Balkanroute“ startet gemeinsam mit dem Verein „Kärnten andas“ sowie Partnern aus Kultur, Religion und Zivilgesellschaft wieder eine große Sachspendensammlung. Vom 3. bis 10. November 2026 werden in ganz Kärnten Spenden für Menschen entlang der Fluchtroute im Nahen Osten entgegengenommen. Kein anderes Bundesland bietet diesmal so viele Abgabestellen: An elf Standorten in Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Spittal an der Drau, Wolfsberg, Hattendorf und Velden stehen insgesamt 25 Termine zur Auswahl.

Was wird genau gebraucht? Der Schwerpunkt liegt auf Winterbekleidung für Herren sowie praktischer Ausrüstung: Schlafsäcke, Isomatten, dünne Decken und Rucksäcke

Herren-Winterjacken, Pullover, Hosen, Langarmshirts und Thermobekleidung (bis Größe L)

Hauben, Schals, Handschuhe, Socken und Herrenschuhe (bis Größe 45, vorzugsweise Winterschuhe)

Neue Boxershorts

Verbandsmaterial, Stirn- und Taschenlampen, Thermosflaschen, alte Smartphones und Powerbanks Hinweis: Damen- und Kinderbekleidung wird derzeit nicht gesammelt. Es existieren noch ausreichende Bestände und die Lagermöglichkeiten sind sehr begrenzt.

Menschlichkeit im Fokus

„Jede Spende ist ein Moment der Menschlichkeit und ein Eintreten für die Menschenrechte, denn jedes Paar Winterschuhe, jeder Schal, jede warme Jacke zeigt, dass wir Schutzsuchende Menschen nicht an den EU-Außengrenzen im Stich lassen“, betont Bettina Pirker, Mitbegründerin des Vereins „Kärnten andas“. Ehrenamtliche bringen die Spenden noch vor dem Weihnachtsfest direkt zu den Menschen in Bosnien. Der Transport wird privat finanziert. Mit Geldspenden werden vor Ort zusätzlich Nahrungsmittel und Medikamente beschafft.