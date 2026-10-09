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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein silbernes Auto, das im Graben liegt.
Ein Verkehrsunfall auf der Drautal Straße forderte am Freitag die Einsatzkräfte.
Dölsach
09/10/2026
Einsatz

Unfall auf B100: Autos wurden in den Straßengraben geschleudert

Auf der B100 Drautal Straße in Dölsach (Bezirk Lienz, Osttirol) kollidierten am Freitag zwei Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Auf der B100 Drautal Straße im Bereich des Kulturhauses Dölsach krachten am Freitag zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Ersten Angaben der Einsatzkräfte zufolge gab es bei dem Zusammenstoß zumindest eine schwerverletzte Person.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der Drautal Straße.
©FF Dölsach
Die Einsatzkräfte rückten am Freitag auf die Drautal Straße aus.

Einsatz in Dölsach

Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 stand die Freiwillige Feuerwehr Dölsach im Einsatz. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und errichteten einen Sichtschutz für die Rettungsarbeiten. „Anschließend führten wir die erforderlichen Aufräumarbeiten durch und unterstützten bei der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit“, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber auf einer Wiese.
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Auch der Rettungshubschrauber war vor Ort.
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein silbernes Auto, das im Graben liegt.
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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der Drautal Straße.
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