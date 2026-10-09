Unfall auf B100: Autos wurden in den Straßengraben geschleudert

Auf der B100 Drautal Straße in Dölsach (Bezirk Lienz, Osttirol) kollidierten am Freitag zwei Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Auf der B100 Drautal Straße im Bereich des Kulturhauses Dölsach krachten am Freitag zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Ersten Angaben der Einsatzkräfte zufolge gab es bei dem Zusammenstoß zumindest eine schwerverletzte Person.

©FF Dölsach Die Einsatzkräfte rückten am Freitag auf die Drautal Straße aus.

Einsatz in Dölsach

Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 stand die Freiwillige Feuerwehr Dölsach im Einsatz. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und errichteten einen Sichtschutz für die Rettungsarbeiten. „Anschließend führten wir die erforderlichen Aufräumarbeiten durch und unterstützten bei der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit“, teilte die Feuerwehr mit.