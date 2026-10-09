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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Hubschrauber befindet sich im Landeanflug
Der Rettungshubschrauber C7 flog den Mann in das Klinikum Klagenfurt.
Bezirk Feldkirchen
09/10/2026
Unfall

Schwer verletzt: Landwirt (24) wird in Heuballenpresse eingeklemmt

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitagnachmittag im Bezirk Feldkirchen. Ein 24-jähriger Landwirt wurde im Inneren einer Heuballenpresse eingeklemmt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Ein junger Landwirt geriet am Freitag bei Wartungsarbeiten in eine laufende Heuballenpresse. Beamten der Polizeiinspektion Steindorf zufolge dürfte er in das Innere des landwirtschaftlichen Geräts gestiegen sein. Infolgedessen schloss sich ein Teil der Presse und klemmte den 24-Jährigen ein. „Zeugen konnten den schwer verletzten Mann befreien“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

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