Baustelle auf B100: Nächtliche Sperren und Umleitungen

Tiefe Risse, Materialausbrüche und spürbare Setzungen machen die Erneuerung der B100 Drautal Straße im Bereich der Gemeinde Greifenburg unumgänglich. Ab Montag, dem 12. Oktober 2026, wird der rund 700 Meter lange Abschnitt zwischen Hauzendorf und Berg im Drautal grundlegend saniert. Das Land Kärnten investiert dafür mehr als 460.000 Euro. „Mit den Sanierungsarbeiten in der Gemeinde Greifenburg erhöhen wir die Verkehrssicherheit und verbessern die Qualität auf diesem Abschnitt der Drautal Straße spürbar“, erklärt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Im Zuge der Arbeiten wird die beschädigte Asphaltschicht abgefräst. Darauf folgen eine acht Zentimeter dicke Tragschicht sowie eine vier Zentimeter starke Deckschicht.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Nachtsperren und Umleitungen

Zu Beginn der ersten Woche wird die Fahrbahn unter kurzen, wechselseitigen Anhaltungen abgefräst. Für die anschließenden Asphaltierungsarbeiten muss die B100 in den Nachtstunden gesperrt werden. Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen, Radfahrer und Linienbusse weichen über die L3 Amlacher Straße aus. Der Lkw-Schwerverkehr wird großräumig über die B106 Mölltal Straße sowie die B107 Großglockner Straße geleitet. Die Sperren und Ausweichrouten werden vor Ort beschildert. Bei passender Witterung soll das Projekt spätestens am 21. Oktober 2026 abgeschlossen sein.