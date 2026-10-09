Sonne, Wolken und Regen: So wird der Samstag in Kärnten

Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken erwartet die Kärntner zum Start ins Wochenende. Am Abend ziehen Regenschauer auf.

Vor allem in Unterkärnten kann sich zum Tagesbeginn oft zäher Nebel oder Hochnebel halten. Trotz der bewölkten Aussichten bleibt es im gesamten Bundesland bis zum Nachmittag voraussichtlich trocken. Bei nur schwachem Wind erreichen die Höchsttemperaturen Werte zwischen 13 und 17 Grad.

Regenschauer im Anmarsch

Abends ändert sich die Wetterlage in Kärnten spürbar. In Oberkärnten ziehen voraussichtlich Regenschauer durch. „In weiterer Folge können diese dann von Nordwesten und Westen ausgehend auch Unterkärnten erfassen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Wer noch unterwegs ist, sollte für den Nachhauseweg also auf jeden Fall einen Regenschirm einpacken.