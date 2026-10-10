Street Food Festival lockt Besucher nach Althofen

Kulinarische Vielfalt hält an diesem Wochenende Einzug in Althofen: Am 10. und 11. Oktober 2026 macht das European Street Food Festival Station am Hauptplatz.

An diesem Wochenende verwandelt sich der Hauptplatz in Althofen in eine internationale Genussmeile. Dutzende Food-Trucks, Köche und Aussteller bieten eine breite Auswahl an Spezialitäten an. Das Spektrum reicht von mexikanischen über norwegische bis hin zu indischen Delikatessen, die direkt vor Ort frisch zubereitet werden. Auch für vegetarische und vegane Vorlieben gibt es entsprechende Angebote.

©European Street Food Festival Dutzende Food-Trucks verwandeln den Hauptplatz in eine Schlemmer-Meile.

Zehnjähriges Jubiläum

Das Event blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit 2015 tourt das Format durch ganz Österreich und feierte 2025 sein zehnjähriges Jubiläum. In dieser Zeit konnten knapp vier Millionen Besucher begrüßt werden. Hinter dem Konzept stehen Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer sowie sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH.