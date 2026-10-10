Skip to content
Region auswählen:
/ ©European Street Food Festival
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die ihre Street Food Bestellung entgegen nimmt.
Das European Street Food Festival gastiert bis Sonntag in Althofen.
Althofen
10/10/2026
Internationale Küche
#goodnews

Street Food Festival lockt Besucher nach Althofen

Kulinarische Vielfalt hält an diesem Wochenende Einzug in Althofen: Am 10. und 11. Oktober 2026 macht das European Street Food Festival Station am Hauptplatz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

An diesem Wochenende verwandelt sich der Hauptplatz in Althofen in eine internationale Genussmeile. Dutzende Food-Trucks, Köche und Aussteller bieten eine breite Auswahl an Spezialitäten an. Das Spektrum reicht von mexikanischen über norwegische bis hin zu indischen Delikatessen, die direkt vor Ort frisch zubereitet werden. Auch für vegetarische und vegane Vorlieben gibt es entsprechende Angebote.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Street Food zubereitet wird.
©European Street Food Festival
Dutzende Food-Trucks verwandeln den Hauptplatz in eine Schlemmer-Meile.

Zehnjähriges Jubiläum

Das Event blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit 2015 tourt das Format durch ganz Österreich und feierte 2025 sein zehnjähriges Jubiläum. In dieser Zeit konnten knapp vier Millionen Besucher begrüßt werden. Hinter dem Konzept stehen Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer sowie sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH.

Öffnungszeiten

  • Samstag, 10. Oktober 2026: 11 bis 22 Uhr
  • Sonntag, 11. Oktober 2026: 11 bis 20 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at