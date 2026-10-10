Explosion in Neuhaus: Brand in Wirtschaftsgebäude fordert Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren Aich, Schwabegg, Neuhaus, Bach und Lavamünd wurden am Freitagvormittag zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude im Bezirk Völkermarkt alarmiert.

„Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren kam es zu einer Explosion, durch welche die Dachhaut der Anlage beschädigt wurde“, berichten die Florianis. Der 66-jährige Landwirt hatte den Brand in der Maistrocknungsanlage entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Indes versuchte er mit zwei Handfeuerlöschern die Flammen einzudämmen.

Herausfordernder Einsatz

„Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der zunächst unklaren Explosionsursache gestaltete sich der Einsatz besonders anspruchsvoll“, schildern die Feuerwehrleute weiter. Auch der Dachstuhl fing in weiterer Folge Feuer. Besonders prekär: „Im Wirtschaftsgebäude befanden sich etwa sechs Tonnen Mais, die abgesaugt und von den Feuerwehren weggebracht wurden“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See, welche ebenfalls vor Ort waren.

„Brand aus“ in Neuhaus

„Im Inneren der Anlage konnten schließlich zwei Glutnester entdeckt und durch einen gezielten und möglichst geringen Löschmitteleinsatz erfolgreich bekämpft werden“, so die Einsatzkräfte. Nach ersten Erhebungen des Brandermittlers wird ein Defekt bzw. eine Fehlzündung am Brenner als Ursache angenommen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

©FF Neuhaus Inzwischen ist das Feuer gelöscht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 08:41 Uhr aktualisiert