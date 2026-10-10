Vitamine für Kärntens Nachwuchs: Schulobstaktion startet wieder

Frisches Obst und Gemüse für Kärntens Nachwuchs: Auch im Schuljahr 2026/27 versorgt die landesweite „Schulobstaktion“ mehr als 30.000 Kinder in über 530 Bildungseinrichtungen kostenlos mit gesunden Pausensnacks.

Kärntens Nachwuchs isst gesund: Mehr als 30.000 Kinder dürfen sich auch heuer über frische Vitamine aus der Region freuen. Aktuell nehmen 530 Einrichtungen an der „Schulobstaktion“ teil – verteilt auf 269 Kindergärten, 190 Volksschulen und 73 weitere Bildungseinrichtungen. Für das aktuelle Schuljahr stehen 20 Liefertermine auf dem Plan.

Über 86 Tonnen Obst und Gemüse verteilt

Durchschnittlich 4.300 Obst und Gemüse werden pro Durchgang verladen. Die Auslieferung erfolgt über sieben Touren. Neun Lieferanten und Produzenten beteiligen sich heuer an dem Programm. Die Bilanzen der Vergangenheit belegen das Ausmaß: Im vergangenen Schuljahr gelangten über 86 Tonnen Äpfel, Birnen, Zwetschken, Snackgurken, Kirschen, Erdbeeren und Gemüse an die Kinder. Den Löwenanteil machten Äpfel mit knapp 55 Tonnen aus.

©Büro LH-Stv. Gruber Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Bürgermeister Herbert Gaggl mit Pädagoginnen und Kindern des Kindergartens Moosburg.

Win-Win-Situation

Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) hebt den doppelten Nutzen hervor: „Mit der ‚Schulobstaktion‘ bekommen unsere Kindergarten- und Schulkinder nicht nur eine gesunde Jause, wir schaffen damit bereits in jungen Jahren Bewusstsein für die Qualität heimischer Produkte und die Vielfalt unserer Landwirtschaft. Gleichzeitig bietet die ‚Schulobstaktion‘ eine verlässliche Absatzmöglichkeit für unserer Obst- und Gemüsebauern.“

Anmeldungen jederzeit möglich

Gegründet wurde das Programm 2014/15 von der Landwirtschaftskammer Kärnten. Seither wanderten über eine Million Kilogramm Frischware auf die Schultische. Seit 2022 leitet der Verein „Schulobst- und -gemüse-Initiative Kärnten“ unter Obmann Hans Innerhofer die Verteilung. Finanziert wird das Modell durch die EU, das Land, Gemeinden sowie die Standorte. Dadurch ist das Angebot in Volksschulen und Kindergärten weitgehend kostenlos. Ältere Jahrgänge decken Restkosten über Eltern- oder Sponsorenbeiträge ab. Auch während des laufenden Schuljahres ist ein Einstieg in das Programm möglich. Interessierte Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen können sich per E-Mail unter schulobst@lk-kaernten.at anmelden.