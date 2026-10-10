Schluss mit Grau: Kärnten stehen sonnige Herbsttage bevor

Regenschauer und graue Wolken bestimmen am Wochenende das Wetter in Kärnten. Der trübe Himmel hält sich noch bis Montag, ehe am Dienstag endlich wieder die Sonne zum Vorschein kommt.

Der Start in die neue Woche zeigt sich am Montagvormittag zunächst noch trüb. Dichte Wolken dominieren das Bild, während im Südosten noch schwache Regenschauer durchziehen. Zudem stecken die Berge vorerst in Nebel und Wolken. Speziell im Südosten ist oberhalb von rund 1.800 Metern sogar noch mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen. Im Tagesverlauf setzt jedoch die Trendwende ein: Von Westen her lockert es zögerlich auf. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne wieder häufiger bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.

Goldener Herbst feiert Comeback

Ab Dienstag hält der goldene Herbst wieder Einzug in Kärnten. Laut den Experten der Geosphere Austria Zentrale in Kärnten setzt sich „überwiegend sonniges Wetter durch“. Regionale Nebelfelder lösen sich rasch auf. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf milde 14 bis 18 Grad an. Auch der Mittwoch präsentiert sich recht sonnig und trocken. Frühnebelfelder – am längsten halten sich diese im östlichen Klagenfurter Becken – lichten sich im Laufe des Vormittags. Abseits des Alpenhauptkamms ziehen zwar ein paar Wolken durch, sie stören den Sonnenschein aber kaum. Das Thermometer klettert auf 15 bis 19 Grad.