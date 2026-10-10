Award für Kärntner Sanitäter: „Im Rettungsdienst ist niemand alleine erfolgreich“

Seit seinem 14. Lebensjahr engagiert sich der Kärntner Nico Gattringer im Rettungsdienst. Nun wurde seine Arbeit mit dem Camillo Award gewürdigt. Die Verleihung fand am Donnerstag im österreichischen Parlament statt.

Herausragender Einsatz im Sanitätsdienst erhält eine besondere Bühne: Das Parlament und der Bundesverband Rettungsdienst haben gemeinsam den Camillo Award verliehen. Eine 18-köpfige Jury zeichnete herausragende Projekte und Leistungen in insgesamt acht Kategorien aus. Die Initiative dient als öffentliches Zeichen der Anerkennung für alle Sanitäterinnen und Sanitäter in Österreich – unabhängig von der Organisationszugehörigkeit. In seiner Eröffnungsrede strich Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) heraus, dass die Gewinnerinnen und Gewinner verdeutlichen, „wie breit der Rettungsdienst aufgestellt sei“. Die Auszeichnung rücke Helfer ins Rampenlicht, die in Notlagen Verantwortung übernehmen. Clemens Kaltenberger, Initiator der Trophäe und BVRD-Präsident, bezeichnete den Preis als Zeichen für den Ideenreichtum und die Innovationskraft der Retter.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner | Am Foto: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz ©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner | Am Foto: Clemens Kaltenberger, Präsident des Bundesverbands Rettungsdienst

Kärntner erhielt Camillo Award

Nico Gattringer vom Arbeiter Samariterbund Kärnten gehört zu den Prämierten in der Kategorie „Herausragende Leistungen“. Er wurde für die gezielte Förderung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Im Gespräch mit 5 Minuten zeigt sich der Notfallsanitäter bescheiden: „Im Rettungsdienst ist niemand alleine erfolgreich. Hinter jedem Einsatz stehen Menschen, die gemeinsam Verantwortung übernehmen, voneinander lernen und sich aufeinander verlassen können. Genau diese Werte möchte ich mit meiner Geschichte vermitteln und vielleicht auch andere Menschen dazu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren.“