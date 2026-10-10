Kraig wird zum Hotspot für Krampus- und Perchtenfans

Das Kulturhaus Kraig wird am vorletzten Oktoberwochenende zum Treffpunkt für Brauchtumsfreunde: Die Kraiger Bartl veranstalten ihre 5. Krampus- und Perchtenausstellung.

Am 17. und 18. Oktober 2026 laden die Kraiger Bartl zur 5. Krampus- und Perchtenausstellung ins Kulturhaus Kraig. 15 Gastgruppen aus Kärnten, der Steiermark, Salzburg und Oberösterreich sowie drei Ausstatter zeigen handgeschnitzte Masken, Gewänder und Schaukundekojen. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende.

Brauchtum und Gaudi

Der Samstag beginnt um 10 Uhr und steht ganz im Zeichen sportlich-humorvoller Wettkämpfe: Auf das 4-Mann-Bier-Race folgen Bewerbe im Bierschieben, Bierheben, Nageln sowie die Gschpusi Shot Race Challenge. Eine Feuerspuckshow und die Dorfdisco im Partyzelt ab 20 Uhr runden den ersten Tag ab.

Erlebnis für die ganze Familie

Am Sonntag liegt der Schwerpunkt auf Familien mit Kindern: Neben Frühschoppen und Kuchenbuffet treten ein Zauberer sowie ein Luftballonkünstler auf, ergänzt durch Kinderschminken. Um 15:30 Uhr werden die schönsten Ausstellungskojen ausgezeichnet, ehe die Veranstaltung gegen 16 Uhr ausklingt. Obmann Manuel Mitterdorfer betont den Leitgedanken des Vereins: „Unser Ziel ist es, das Krampus- und Perchtenbrauchtum den Menschen näherzubringen und gleichzeitig ein Wochenende zu gestalten, bei dem für die ganze Familie etwas dabei ist.“