Klare Worte zum 10. Oktober: „Wer nationalistisch denkt, liebt seine Heimat nicht“

Kärnten blickt auf einen der bedeutendsten Tage seiner Geschichte zurück: Vor 106 Jahren entschied sich die Mehrheit der Abstimmenden für Österreich. Bei den Feierlichkeiten in Klagenfurt wurde auch der Blick nach vorne gerichtet.

Der 10. Oktober hat in Kärnten besondere historische Bedeutung. Zum 106. Mal jährt sich heuer die Volksabstimmung von 1920, bei der sich die Mehrheit der Bevölkerung im südlichen Kärntner Abstimmungsgebiet für den Verbleib bei Österreich entschied. Im ganzen Bundesland wird mit Gedenkfeiern und Veranstaltungen daran erinnert.

Warum feiern wir den 10. Oktober?

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie war die staatliche Zugehörigkeit Südkärntens umstritten. Sowohl Österreich als auch das damalige Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen erhoben Anspruch auf das Gebiet. Am 10. Oktober 1920 durfte die Bevölkerung schließlich selbst entscheiden. Rund 59 Prozent der Abstimmenden sprachen sich dafür aus, bei Österreich zu bleiben. Bemerkenswert ist dabei, dass im Abstimmungsgebiet mehrheitlich slowenischsprachige Menschen lebten. Auch zahlreiche Angehörige dieser Volksgruppe stimmten für Österreich. In Gedenken an dieses Ereignis wird am 10. Oktober der Kärntner Landesfeiertag begangen.

Gedenken am Friedhof Annabichl und im Landhaushof

Die offiziellen Landesfeierlichkeiten begannen am Samstagvormittag mit einer Kranzniederlegung beim Landesehrenmal am Friedhof Annabichl in Klagenfurt. Anschließend fand der traditionelle Festakt im Landhaushof statt. Neben zahlreichen Vertretern aus Politik, Kirche und Einsatzorganisationen nahmen auch Traditionsverbände und Vertreter der slowenischen Volksgruppe teil. Die Feierlichkeiten wurden zweisprachig gestaltet, die Ansprachen zudem in Gebärdensprache übersetzt.

©LPD Kärnten

Fellner: „Demokratie ist nicht selbstverständlich“

Für Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) war es der erste 10. Oktober als Kärntner Landeshauptmann. In seiner Rede erinnerte er an die Menschen, die während des Kärntner Abwehrkampfes von 1918 bis 1920 ihr Leben riskierten. „Heute gedenken wir jener Menschen, unserer Vorfahren, die im Kärntner Abwehrkampf 1918 bis 1920 selbstlos Geschichte geschrieben haben“, erklärte Fellner bei der Gedenkfeier in Annabichl. Im Landhaushof richtete der Landeshauptmann den Blick besonders auf die Gegenwart. Die Erinnerung an die Volksabstimmung dürfe sich nicht auf den Rückblick beschränken. Vielmehr müsse sie auch dazu anregen, die Demokratie aktiv zu schützen. Fellner warnte vor gesellschaftlicher Spaltung, Desinformation und politischem Extremismus und betonte:

Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir alle müssen etwas für die Demokratie tun.“



„Es lebe unser Heimatland Kärnten“

Persönlich wurde der Landeshauptmann, als er von seiner Großmutter erzählte. In seiner Familie habe lange niemand gewusst, dass sie Slowenisch sprach. Erst während eines medizinischen Notfalls sei dieser Teil ihrer Identität sichtbar geworden. Heute solle sich niemand mehr für seine Sprache oder Herkunft verstecken müssen, so Fellner.

Seine Rede beendete er zweisprachig: „Es lebe unser Heimatland Kärnten, Živela naša domovina Koroška, es lebe die Republik Österreich in einem gemeinsamen Europa.“

©LPD Kärnten Landeshauptmann Daniel Fellner beendete seine Ansprache zum 10. Oktober zweisprachig.

Scherwitzl: „Nationalismus ist nicht Heimatliebe“

Auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) ging in seiner Festansprache auf das Zusammenleben der beiden Volksgruppen ein. Dabei fand er deutliche Worte: „Nationalismus ist nicht Heimatliebe und Heimatliebe ist nicht Nationalismus. Wer nationalistisch denkt, liebt seine Heimat nicht.“ Scherwitzl erinnerte daran, dass während des Abwehrkampfes Menschen beider Volksgruppen ums Leben kamen und sich bei der Volksabstimmung sowohl deutsch- als auch slowenischsprachige Kärntner für Österreich entschieden hatten. Die slowenische Volksgruppe bezeichnete er als einen Schatz, den es zu bewahren gelte.

©LPD Kärnten Landtagspräsident Andreas Scherwitzl betont: „Wer nationalistisch denkt, liebt seine Heimat nicht.“

Scheider: „Stolz auf unsere Geschichte sein“

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) betonte ebenfalls die Bedeutung des gemeinsamen Erinnerns. Für ihn sei der Landesfeiertag nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft. „Der 10. Oktober erinnert uns an unsere Vergangenheit, aber er verpflichtet uns auch zur Gestaltung unserer Zukunft. Wir sollten stolz auf unsere Geschichte sein, ohne in ihr stehen zu bleiben“, erklärte Scheider.

Besonders die Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum sieht er als Chance. Aus einer Region, deren Geschichte lange von Grenzkonflikten geprägt war, könne ein gemeinsamer Lebensraum entstehen, in dem unterschiedliche Kulturen und Sprachen ihren Platz haben. Scheider dazu:

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, gemeinsame Herausforderungen mit der Kraft guter Nachbarschaft zu bewältigen. Dafür braucht es Zusammenhalt. Es braucht Heimatliebe. Es braucht Empathie und die Bereitschaft, mit Offenheit und Kontaktfreudigkeit über den eigenen Horizont hinauszublicken. Denn wer seine Heimat kennt und schätzt, kann anderen offen begegnen.“

©StadtKommunikation / Hude Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider: „Wir sollten stolz auf unsere Geschichte sein, ohne in ihr stehen zu bleiben.“

Kinder wünschen sich „ein Wir, das groß genug für alle ist“

Ein besonderer Programmpunkt kam heuer von mehr als 20 Kindern der zweisprachigen Europaschule St. Michael ob Bleiburg. Unter dem Titel „Ich habe einen Traum – Imam sanje“ trugen sie ihre Vorstellungen für ein friedliches Zusammenleben vor. Ihr Wunsch: „Ein Wir, das groß genug für alle ist.“ Dabei machten sie deutlich, dass Menschen nicht gleich sein müssen, um zusammenzugehören.

Demonstration in Klagenfurt

Musikalisch begleitet wurden die Feierlichkeiten unter anderem von der Militärmusik Kärnten, der Werkskapelle Knauf Ceiling Solutions Ferndorf und dem Quartett Oisternix. Mit der Kärntner Landeshymne und der Europahymne ging der offizielle Festakt zu Ende.

Auch 106 Jahre nach der Volksabstimmung bleibt der 10. Oktober damit ein Tag, an dem Kärnten nicht nur seiner Vergangenheit gedenkt, sondern sich mit der Frage beschäftigt, wie das Zusammenleben im Bundesland künftig gestaltet werden soll. Auf bestehende Baustellen im Umgang mit slowenischen Minderheiten in Kärnten will etwa eine Demonstration aufmerksam machen, die ebenfalls am heutigen Landesfeiertag in Klagenfurt stattfindet. Auch in Villach gab es anlässlich des 10. Oktobers eine Protestaktion: In der Nacht auf den Landesfeiertag haben Aktivisten drei Villacher Ortstafeln um die slowenische Bezeichnung „Beljak“ ergänzt.