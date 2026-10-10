Große Trauer um Kärntner Zahnarzt: „Was bleibt, ist die Liebe“

Über viele Jahrzehnte war Manfred Kordasch für zahlreiche Menschen in Ferlach und im Rosental der Zahnarzt ihres Vertrauens. Nun ist der Klagenfurter am Freitag, dem 2. Oktober 2026, im Alter von 69 Jahren verstorben.

Dr. Manfred Kordasch ist nicht mehr. Am 2. Oktober 2026 hat der beliebte Arzt seine Augen mit 69 Jahren für immer geschlossen. Bis 2024 führte Kordasch seine Zahnarztordination am Hauptplatz in Ferlach. Besonders geschätzt wurden seine fachliche Kompetenz und sein einfühlsamer Umgang mit den Patienten.

Verabschiedung am 14. Oktober

In der Parte verabschiedet sich seine Familie mit den rührenden Worten „Was bleibt, ist die Liebe – und die Erinnerung, die uns für immer begleitet“ von Manfred Kordasch. Angehörige, Freunde und ehemalige Wegbegleiter können sich am Mittwoch, dem 14. Oktober, von ihm verabschieden. Ab 9 Uhr besteht dazu in der Zeremonienhalle Klagenfurt-Stein/Viktring die Möglichkeit. Die Trauerfeier beginnt um 15 Uhr. Die Urnenbeisetzung erfolgt auf seinen Wunsch zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.