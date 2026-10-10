Beliebter Kärntner Radweg wird für mehrere Wochen gesperrt

Radfahrer müssen sich ab Montag, dem 12. Oktober 2026, im Mölltal auf eine Umleitung einstellen. Ein rund 600 Meter langer Abschnitt des Großglockner Radwegs wird saniert.

Der R8 Großglockner Radweg ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern beliebt. Allerdings befindet sich die Fahrbahn in manchen Bereichen in einem schlechten Zustand. Deshalb wird nun ein weiterer Abschnitt im Gemeindegebiet von Mörtschach (Bezirk Spittal an der Drau) erneuert. Betroffen ist die Strecke zwischen der Möllbrücke Unterstranach und der Zufahrt zur Kläranlage.

150.000 Euro für die Sanierung

Am Montag, dem 12. Oktober, beginnen die Bauarbeiten. Auf einer Länge von rund 600 Metern wird der bestehende Asphalt vollständig abgefräst und anschließend eine neue Fahrbahndecke aufgetragen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 150.000 Euro, die das Land Kärnten und die Gemeinde gemeinsam tragen. „Wir haben in den vergangenen Jahren damit begonnen, den Großglockner Radweg Schritt für Schritt zu modernisieren und auch heuer konnten bereits wichtige Maßnahmen umgesetzt werden“, erklärt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Nach Sanierungen in Heiligenblut und Winklern ist nun Mörtschach an der Reihe.

Umleitung bis Mitte November

Während der Bauarbeiten können Radfahrer den betroffenen Abschnitt nicht wie gewohnt nutzen. Stattdessen wird der Radverkehr über die parallel verlaufende B107 Großglockner Straße umgeleitet. Wer in den kommenden Wochen im Mölltal mit dem Rad unterwegs ist, muss dort also vorübergehend auf die Bundesstraße ausweichen. Bis Mitte November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.