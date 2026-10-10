Historische Aufnahmen zeigen: So feierte Kärnten den 10. Oktober vor 96 Jahren

Wie sahen die Feierlichkeiten zum 10. Oktober früher aus? Einen seltenen Einblick gewährt nun das Filmarchiv Austria. Passend zum heutigen Kärntner Landesfeiertag veröffentlichte es in den sozialen Medien historische Filmaufnahmen aus dem Jahr 1930. Damals jährte sich die Kärntner Volksabstimmung zum zehnten Mal. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem großen Landesfestzug, der auch auf Film festgehalten wurde.

Menschenmassen, Trachten und festlich geschmückte Straßen

Die rund eineinhalb Minuten langen Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen, wie groß das Jubiläum damals gefeiert wurde. Menschenmassen drängen sich auf den Straßen und Plätzen, zahlreiche Gebäude sind mit Fahnen und Girlanden geschmückt. Zu sehen sind unter anderem Frauen und Männer in Tracht, Kinder, Musikkapellen und aufwendig dekorierte Festwagen. Auch Pferdegespanne ziehen durch die Straßen. Die Bilder vermitteln eindrucksvoll, welchen Stellenwert die Volksabstimmung bereits zehn Jahre nach dem historischen Ereignis hatte.

Warum der 10. Oktober gefeiert wird

Der Hintergrund des Kärntner Landesfeiertags reicht bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zurück. Nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie war umstritten, zu welchem Staat Südkärnten künftig gehören sollte. Am 10. Oktober 1920 entschied schließlich die Bevölkerung im südlichen Abstimmungsgebiet darüber. 59,04 Prozent stimmten für Österreich, 40,96 Prozent für den Anschluss an das damalige Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Eine wichtige Rolle spielte dabei die slowenischsprachige Bevölkerung, von der sich ebenfalls ein erheblicher Teil für Österreich entschied.

Ein Blick in Kärntens Vergangenheit

Heuer jährt sich die Volksabstimmung bereits zum 106. Mal. Auch am heutigen Samstag fanden in Kärnten wieder zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt, darunter die offiziellen Feierlichkeiten in Klagenfurt. Während offiziell die gemeinsame Geschichte der deutsch- und slowenischsprachigen Bevölkerung und das friedliche Zusammenleben im Mittelpunkt stehen, gab es anlässlich des Landesfeiertags auch einige Gegenveranstaltungen: Auf bestehende Baustellen im Umgang mit slowenischen Minderheiten in Kärnten wollte etwa eine Demonstration aufmerksam machen, die ebenfalls am heutigen Landesfeiertag in Klagenfurt stattfand. Auch in Villach gab es anlässlich des 10. Oktobers eine Protestaktion: In der Nacht auf den Landesfeiertag haben Aktivisten drei Villacher Ortstafeln um die slowenische Bezeichnung „Beljak“ ergänzt.