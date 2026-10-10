Aus Fehlern lernen: Kärntner Unternehmer sollen mutiger werden

Wer mit seinem Unternehmen erfolgreich bleiben möchte, muss nicht unbedingt viel Geld in neue Technologien investieren. Wie Betriebe neue Ideen entwickeln und umsetzen können, war Anfang Oktober Thema in Obervellach.

Unter dem Motto „Innovieren ist menschlich!“ lud der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) interessierte Unternehmer in den Ahoi! Coworking Space in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau). KWF-Vorstand Roland Waldner beschäftigte sich dabei mit der Frage, wie neue Ideen entstehen und was Menschen davon abhält, sie tatsächlich umzusetzen.

Auch aus Fehlern können neue Ideen entstehen

Innovation wird häufig mit technischen Erfindungen, großen Investitionen oder aufwendigen Forschungsprojekten verbunden. Doch auch kleinere Veränderungen im Arbeitsalltag können einem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen. Entscheidend sei vor allem die Bereitschaft, gewohnte Wege zu verlassen und Neues auszuprobieren. „Es braucht mutige Menschen, die bereit sind, Risiken einzugehen, aus Fehlern zu lernen und Rückschläge als Chance zur Weiterentwicklung zu begreifen. Ohne diese wäre nachhaltige Innovation nicht möglich“, erklärte Waldner. Dabei spiele es keine Rolle, wie groß ein Unternehmen ist oder in welcher Branche es tätig ist.

©KWF „Innovieren ist menschlich“ hieß es beim KWF-Workshop in Obervellach.

Kärntner Innovationspreis: Einreichungen noch möglich

Neben dem Workshop konnten die Teilnehmer auch individuelle Fragen mit den KWF-Experten besprechen. Dabei ging es unter anderem um die Erstellung von Businessplänen, Fördermöglichkeiten des Bundes und konkrete Vorhaben in den eigenen Betrieben. Vorgestellt wurde außerdem der Innovations- und Forschungspreis (IFP) des Landes Kärnten. Mit diesem werden besondere Leistungen im Bereich Innovation und Forschung ausgezeichnet. Kärntner Organisationen, die sich dafür bewerben möchten, haben noch bis zum 28. Jänner 2027 Zeit, online ihre Projekte einzureichen.