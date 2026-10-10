Sein Herz schlug fÃ¼r die Gemeinschaft und besonders fÃ¼r die Ã¤ltere Generation. Ãœber viele Jahre engagierte sich Franz Klautzer in LavamÃ¼nd. Doch nun heiÃŸt es Abschied nehmen.

â€žEs gibt Momente im Leben, in denen selbst die richtigen Worte fehlenâ€œ, schreibt die SPÃ– LavamÃ¼nd/Ettendorf in den sozialen Medien. Der Grund ist ein trauriger: Franz Klautzer hat am 6. Oktober 2026 seine Augen im Alter von 77 Jahren fÃ¼r immer geschlossen. Sein Tod hat bei seinen Wegbegleitern groÃŸe BestÃ¼rzung ausgelÃ¶st. Ãœber viele Jahre hatte sich der ehemalige Ã–BB-Beamte als Obmann des Pensionistenverbandes LavamÃ¼nd fÃ¼r die Ã¤ltere Generation und das gesellschaftliche Leben in seiner Heimatgemeinde eingesetzt.

â€žEine tragende SÃ¤ule unseres Gemeindelebensâ€œ

FÃ¼r die Ã¶rtliche SPÃ– war Klautzer weit mehr als ein langjÃ¤hriges Parteimitglied. Man erinnert sich an einen hilfsbereiten Menschen, der sich mit viel Herzblut fÃ¼r andere einsetzte. Als Obmann des Pensionistenverbandes habe er das Gemeindeleben Ã¼ber viele Jahre mitgeprÃ¤gt. â€žEr war ein Mensch, der Gemeinschaft nicht nur in Worten, sondern vor allem durch sein Handeln lebteâ€œ, heiÃŸt es im Nachruf der SPÃ– LavamÃ¼nd/Ettendorf. Besonders seine Menschlichkeit und sein unermÃ¼dlicher Einsatz werden hervorgehoben. â€žMenschen wie Franz hinterlassen nicht einfach eine LÃ¼cke. Sie hinterlassen Spuren â€“ in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft und vor allem in unseren Herzenâ€œ, schreibt die Ortspartei.

Abschied am KÃ¤rntner Landesfeiertag

Am heutigen Samstag, dem 10. Oktober 2026, nahmen Familie, Freunde und Wegbegleiter in der Pfarrkirche LavamÃ¼nd Abschied von Franz Klautzer. In ihrem Nachruf richtet die SPÃ– LavamÃ¼nd/Ettendorf auch persÃ¶nliche Worte an den Verstorbenen: â€žLieber Franz, danke fÃ¼r deine Freundschaft, deine Treue und all das, was du fÃ¼r unsere Gemeinschaft getan hast. Du wirst uns unglaublich fehlen.â€œ