Kaltfront im Anmarsch: Herbstlicher Sonntag in Kärnten erwartet

Wer am Sonntag, dem 11. Oktober, einen Ausflug plant, sollte dafür am besten die erste Tageshälfte nutzen. Denn während sich in Kärnten zunächst noch häufig die Sonne zeigt, ziehen im Laufe des Nachmittags immer mehr Wolken auf.

Laut Prognosen der GeoSphere Austria startet der Sonntag in Kärnten mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Regional können sich zunächst Nebel- und Hochnebelfelder halten. Abseits davon scheint am Vormittag und zu Mittag aber noch häufig die Sonne. Am Nachmittag macht sich schließlich eine herannahende Kaltfront bemerkbar. Die Wolken nehmen zu, vermehrt bilden sich auch Quellwolken. Gegen Abend und in den Abendstunden können daraus vereinzelt Regenschauer entstehen, vor allem im Bergland. Größere Regenmengen sind laut der den Wetterexperten allerdings nicht zu erwarten. Die Temperaturen bleiben herbstlich: Mit Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad wird es für die Jahreszeit durchschnittlich mild.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 21:44 Uhr aktualisiert