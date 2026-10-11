Dass sich KÃ¤rntner und Steirer gern gegenseitig "sekkieren", ist ein offenes Geheimnis. Genau daraus machten die Tourismusorganisationen der beiden BundeslÃ¤nder eine Werbekampagne â€“ und die wurde nun ausgezeichnet.

AnlÃ¤sslich der ErÃ¶ffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 hatten sich KÃ¤rnten Werbung und Steiermark Tourismus etwas Besonderes einfallen lassen. Statt mit klassischen WerbesprÃ¼chen fÃ¼r einen Besuch im jeweils anderen Bundesland zu werben, setzten sie auf Humor.

Witzeduell zwischen KÃ¤rnten und der Steiermark

Unter dem Titel â€žZiemlich beste Freindeâ€œ riefen sie zu einem Witze-Duell zwischen KÃ¤rnten und der Steiermark auf. Die BevÃ¶lkerung konnte Witze Ã¼ber das jeweils andere Bundesland einreichen. Die besten SchmÃ¤hs wurden ausgezeichnet, als Preise winkten unter anderem Aufenthalte beim jeweiligen Nachbarn. Mit dabei waren auch die beiden Comedians Ina Jovanovic und Billie Steirisch, die bei dem Witze-Wettstreit sowohl als Protagonistinnen als auch als Jurorinnen fungierten. Verbreitet wurde die Kampagne unter anderem Ã¼ber soziale Medien, Radiosender sowie Plakate und digitale WerbeflÃ¤chen der Ã–BB. Beteiligt waren neben den beiden Tourismusorganisationen auch Antenne KÃ¤rnten, Antenne Steiermark, die Ã–BB und die Kreativagentur stoff agency GmbH.

Jury zeigte sich begeistert

Die Idee Ã¼berzeugte nun auch eine Fachjury in Deutschland. Beim Best of Content Marketing Award (BCM) in Hamburg gab es dafÃ¼r sogar Gold. Die Preisverleihung fand am 8. Oktober in Hamburg statt. â€žTotal engaging! Smarte, emotionalisierende Witze-Battle statt Info-Content â€“ eine wirklich Ã¼berraschende Idee, die auch Kurzurlauber abholt, da man auf niedrigschwellige Art und Weise in beide Regionen eingefÃ¼hrt wirdâ€œ, begrÃ¼ndete die Jury ihre Entscheidung. Den Preis nahmen Lara Sere und Sara Nussbaumer stellvertretend fÃ¼r KÃ¤rnten Werbung und Steiermark Tourismus in Hamburg entgegen.