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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto bei Nacht.
In Wolfsberg wurde im Zuge einer Auseinandersetzung vor einem Lokal ein Mann verletzt.
Wolfsberg
11/10/2026
Polizeieinsatz

Lokal-Streit eskaliert: Mann attackiert GÃ¤ste mit TotschlÃ¤ger – eine Person verletzt

In der Nacht auf Sonntag, den 11. Oktober, geriet ein 32-jÃ¤hriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 0.40 Uhr in einem Ã¶rtlichen Lokal mit mehreren GÃ¤sten aneinander. SpÃ¤ter eskalierte die Situation.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der KÃ¤rnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(173 WÃ¶rter)
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Nach der verbalen Auseinandersetzung verwies ihn der Sicherheitsdienst der LokallitÃ¤t. „Er kam der Aufforderung nach, drohte den Anwesenden jedoch mit dem Umbringen“, teilt die Polizei mit.

Kam mit TotschlÃ¤ger zurÃ¼ck und verletzte Mann

Anstatt nach Hause zu fahren, kehrte der 32-JÃ¤hrige kurz nach seiner Abfahrt mit dem Auto wieder zum Lokal zurÃ¼ck. Vor dem Eingang kam es erneut zum Streit mit den GÃ¤sten. Diesmal setzte der Mann einen TotschlÃ¤ger ein und verletzte dabei mindestens einen 47-jÃ¤hrigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg.

Zivilcourage der GÃ¤ste und Polizeieinsatz

Die anwesenden GÃ¤ste reagierten rasch: Es gelang ihnen, den Mann zu Ã¼berwÃ¤ltigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei am Boden zu fixieren. Die Beamten sprachen ein vorlÃ¤ufiges Waffenverbot gegen den 32-JÃ¤hrigen aus. Zudem stellten die EinsatzkrÃ¤fte Suchtmittelutensilien bei ihm sicher. Einen durchgefÃ¼hrten Alkotest verweigerte der Mann. Die behÃ¶rdlichen Erhebungen zum genauen Hergang laufen, heiÃŸt es abschlieÃŸend.

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