Lokal-Streit eskaliert: Mann attackiert GÃ¤ste mit TotschlÃ¤ger – eine Person verletzt
In der Nacht auf Sonntag, den 11. Oktober, geriet ein 32-jÃ¤hriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 0.40 Uhr in einem Ã¶rtlichen Lokal mit mehreren GÃ¤sten aneinander. SpÃ¤ter eskalierte die Situation.
Nach der verbalen Auseinandersetzung verwies ihn der Sicherheitsdienst der LokallitÃ¤t. „Er kam der Aufforderung nach, drohte den Anwesenden jedoch mit dem Umbringen“, teilt die Polizei mit.
Kam mit TotschlÃ¤ger zurÃ¼ck und verletzte Mann
Anstatt nach Hause zu fahren, kehrte der 32-JÃ¤hrige kurz nach seiner Abfahrt mit dem Auto wieder zum Lokal zurÃ¼ck. Vor dem Eingang kam es erneut zum Streit mit den GÃ¤sten. Diesmal setzte der Mann einen TotschlÃ¤ger ein und verletzte dabei mindestens einen 47-jÃ¤hrigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg.
Zivilcourage der GÃ¤ste und Polizeieinsatz
Die anwesenden GÃ¤ste reagierten rasch: Es gelang ihnen, den Mann zu Ã¼berwÃ¤ltigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei am Boden zu fixieren. Die Beamten sprachen ein vorlÃ¤ufiges Waffenverbot gegen den 32-JÃ¤hrigen aus. Zudem stellten die EinsatzkrÃ¤fte Suchtmittelutensilien bei ihm sicher. Einen durchgefÃ¼hrten Alkotest verweigerte der Mann. Die behÃ¶rdlichen Erhebungen zum genauen Hergang laufen, heiÃŸt es abschlieÃŸend.