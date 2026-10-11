In der Nacht auf Sonntag, den 11. Oktober, geriet ein 32-jÃ¤hriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 0.40 Uhr in einem Ã¶rtlichen Lokal mit mehreren GÃ¤sten aneinander. SpÃ¤ter eskalierte die Situation.

In Wolfsberg wurde im Zuge einer Auseinandersetzung vor einem Lokal ein Mann verletzt.

In Wolfsberg wurde im Zuge einer Auseinandersetzung vor einem Lokal ein Mann verletzt.

Nach der verbalen Auseinandersetzung verwies ihn der Sicherheitsdienst der LokallitÃ¤t. „Er kam der Aufforderung nach, drohte den Anwesenden jedoch mit dem Umbringen“, teilt die Polizei mit.

Kam mit TotschlÃ¤ger zurÃ¼ck und verletzte Mann

Anstatt nach Hause zu fahren, kehrte der 32-JÃ¤hrige kurz nach seiner Abfahrt mit dem Auto wieder zum Lokal zurÃ¼ck. Vor dem Eingang kam es erneut zum Streit mit den GÃ¤sten. Diesmal setzte der Mann einen TotschlÃ¤ger ein und verletzte dabei mindestens einen 47-jÃ¤hrigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg.

Zivilcourage der GÃ¤ste und Polizeieinsatz

Die anwesenden GÃ¤ste reagierten rasch: Es gelang ihnen, den Mann zu Ã¼berwÃ¤ltigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei am Boden zu fixieren. Die Beamten sprachen ein vorlÃ¤ufiges Waffenverbot gegen den 32-JÃ¤hrigen aus. Zudem stellten die EinsatzkrÃ¤fte Suchtmittelutensilien bei ihm sicher. Einen durchgefÃ¼hrten Alkotest verweigerte der Mann. Die behÃ¶rdlichen Erhebungen zum genauen Hergang laufen, heiÃŸt es abschlieÃŸend.