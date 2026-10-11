KÃ¤rntner (34) kam von StraÃŸe ab und krachte frontal gegen Betonpfeiler

Am Nachmittag des 10. Oktobers kam es auf der GurktalstraÃŸe B93 im Ortsgebiet von StraÃŸburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 34-jÃ¤hriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan geriet aus bisher ungeklÃ¤rter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug Ã¼berfuhr einen Gehsteig und prallte schlieÃŸlich frontal gegen einen Betonpfeiler, heiÃŸt es vonseiten der Polizeiinspektion StraÃŸburg.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Der 34-JÃ¤hrige erlitt bei dem Aufprall Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst umgehend in das Krankenhaus Friesach. Ein durchgefÃ¼hrter Alkotest ergab bei dem Lenker eine leichte Alkoholisierung, so die Polizei weiter. Neben dem Rettungsdienst standen auch die Freiwilligen Feuerwehren StraÃŸburg und Friesach im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und aufzurÃ¤umen.