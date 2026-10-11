400.000 Euro fÃ¼r Sanierung: Gemmersdorfer StraÃŸe wird erneuert

Der zu sanierende StraÃŸensbschnitt erstreckt sich vom EUROSPAR beim Kreisverkehr bis zur Zufahrt zur L149 Koralm StraÃŸe und ist rund eineinhalb Kilometer lang, wird vonseiten des Landes mitgeteilt. â€žAufgrund des desolaten Zustandes der StraÃŸe ist die Sanierung dringend notwendig. Mit den Arbeiten erhÃ¶hen wir die Verkehrssicherheit und verbessern die QualitÃ¤t der L 140 spÃ¼rbar. 400.000 Euro werden hier verbautâ€œ, sagt StraÃŸenbaureferent und LH-Stv. Martin Gruber.

Daher kommen die finanziellen Mittel

Finanziert wird die StraÃŸensanierung aus jenen Mitteln, die das Land KÃ¤rnten als Ersatzbetrag mit den am sogenannten Baukartell beteiligten Firmen verhandelt hat. In den Jahren 2000 bis 2017 kam es Ã¶sterreichweit zu illegalen Preisabsprachen zwischen Bauunternehmen, wird weiter mitgeteilt. Auch das Land KÃ¤rnten war von diesen Absprachen betroffen. FÃ¼r den dadurch entstandenen finanziellen Schaden konnte StraÃŸenbaureferent Gruber eine Wiedergutmachung in HÃ¶he von rund zwÃ¶lf Millionen Euro ausverhandeln, heiÃŸt es. â€žDurch das erkÃ¤mpfte Geld aus dem Baukartell kÃ¶nnen wir wichtige Sanierungsprojekte vorziehen, die angesichts der angespannten Budgetsituation ansonsten erst in den kommenden Jahren mÃ¶glich gewesen wÃ¤ren. Die Sanierung der Gemmersdorfer StraÃŸe ist eines davonâ€œ, so Gruber.

Desolate StraÃŸe wird saniert

Im betroffenen StraÃŸenabschnitt weist die Fahrbahn starke Risse, beginnende MaterialausbrÃ¼che sowie Setzungen auf. Im Zuge der Arbeiten wird die derzeitige Asphaltdeckschicht abgefrÃ¤st und die gesamte Fahrbahn anschlieÃŸend neu asphaltiert. Die Arbeiten erfolgen grundsÃ¤tzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Um eine nahtlose Asphaltierung zu gewÃ¤hrleisten, muss die StraÃŸe wÃ¤hrend dieser Arbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Eine kleinrÃ¤umige UmfahrungsmÃ¶glichkeit wird Ã¼ber das Begleitwegenetz eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein, wird abschlieÃŸend mitgeteilt.