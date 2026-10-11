Stark betrunken: 35-JÃ¤hrige verursacht Crash in Feldkirchen und flieht

Am frÃ¼hen Sonntagmorgen, dem 11. Oktober 2026, kam es auf der Turracher BundesstraÃŸe (B95) im Stadtgebiet von Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. E

Eine 35-jÃ¤hrige Autofahrerin aus dem Bezirk Feldkirchen war gegen 6.33 Uhr in Richtung Turrach unterwegs, als sie die Kontrolle Ã¼ber ihren Wagen verlor.

Auto gestreift und Fahrerflucht

Kurz vor der Abzweigung mit dem Ernst-Schwarz-Weg geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, der von einem 45-jÃ¤hrigen Mann gesteuert wurde. „Die Frau setzte aber die Fahrt ohne Anzuhalten in den Ernst-Schwarz-Weg fort, streifte dabei mehrmals die Gehsteigkante und beschÃ¤digte dabei den linken Vorderreifen“, teilt die Polizei mit. Mit dem kaputten Reifen war eine Weiterfahrt schlieÃŸlich nicht mehr mÃ¶glich, und das Fahrzeug kam zum Stillstand.

FÃ¼hrerschein abgenommen

Die alarmierte Polizei fÃ¼hrte im Zuge der Unfallaufnahme einen Alkomatentest bei der Fahrerin durch. Dieser ergab eine starke Alkoholisierung. Den FÃ¼hrerschein mussten die Polizeibeamten der Frau noch vor Ort abnehmen. Sie wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt. Der 45-jÃ¤hrige Zweitbeteiligte war nÃ¼chtern. GlÃ¼cklicherweise wurde bei dem ZusammenstoÃŸ niemand verletzt.