60 Kilo gefunden: KÃ¤rntner Bergwacht lÃ¤sst Steinpilz-Deal platzen

Ein versuchter Pilzverkauf Ã¼ber die Plattform "willhaben" und soziale Medien wurde von der KÃ¤rntner Bergewacht in Maria Saal (Klagenfurt-Land) gestoppt. Ein Mann hatte dort eine erhebliche Menge Pilze zum Verkauf angeboten.

Die KÃ¤rntner Bergwacht wurde auf ein Inserat in den sozialen Medien aufmerksam. Jemand bot sechs Kilogramm getrocknete Steinpilze um 1.500 Euro an.

Die KÃ¤rntner Bergwacht wurde auf ein Inserat in den sozialen Medien aufmerksam. Jemand bot sechs Kilogramm getrocknete Steinpilze um 1.500 Euro an.

Es handelte sich dabei um sechs Kilogramm getrocknete Steinpilze – das sind umgerechnet rund 60 Kilogramm im ungetrockneten Zustand. FÃ¼r den Preis von 1.500 Euro bot er die Ware Ã¼ber die Online-Verkaufsplattform „willhaben“ an – Interesse daran zeigte die KÃ¤rntner Bergwacht, welche Ã¼ber die sozialen Medien darauf aufmerksam wurde.

Zugriff nach Schein-Termin: Mann verhielt sich fast aggressiv

Die BehÃ¶rde wurde auf das Inserat aufmerksam und vereinbarte daraufhin ein Treffen mit dem Mann. Vor dem Treffen verstÃ¤ndigten die EinsatzkrÃ¤fte der Bergewacht die Polizeiinspektion Maria Saal. Der VerkÃ¤ufer erschien wie ausgemacht mit einem Rucksack am vereinbarten Ort. Bei der Konfrontation und der AufklÃ¤rung Ã¼ber die Rechtslage zeigte sich der Mann unkooperativ und reagierte fast aggressiv. „Die Pilze waren professionell vakuumiert und mit einem eigenen Firmenlogo versehen“, heiÃŸt es von Udo Skumauz, Einsatzleiter der KÃ¤rntner Bergwacht im GesprÃ¤ch mit 5 Minuten.

Pilze wurden sichergestellt und gehen an ein Pflegeheim

Die Bergwacht beschlagnahmte die Pilze direkt vor Ort und hob eine Sicherheitsleistung in HÃ¶he von 300 Euro ein. „Die beschlagnahmte Menge wird nun einem Pflegeheim zur VerfÃ¼gung gestellt“, so Skumauz weiter. Auf den VerkÃ¤ufer kommt eine Anzeige mit einer Geldstrafe zu, welche bereits mit der Sicherheitsleistung eingehoben wurde.

Â©KÃ¤rntner Bergwacht Die KÃ¤rntner Bergwacht stellte eine groÃŸe Menge an getrockneten Steinpilzen sicher.

Ende der Pilzsaison seit 30. September

Der Einsatzleiter weist auf die Rechtslage hin: Seit dem Ende der offiziellen Pilzsaison am 30. September ist die Situation noch strenger geregelt. „Neben dem Sammeln Ã¼ber der Freimenge sind auch das Transportieren, Anbieten, Inverkehrbringen und der Verkauf strikt verboten“, informiert er. Normalerweise liegt die erlaubte HÃ¶chstmenge bei zwei Kilogramm pro Person und Tag â€“ auch bei getrockneten Pilzen. Die Bergwacht setzt sich seit LÃ¤ngerem fÃ¼r eine kÃ¼nftige Anpassung der gesetzlichen Regelungen bezÃ¼glich der Umrechnungsmengen ein. Denn zwei Kilogramm getrockneten Pilzen entspricht eigentlich 18 Kilo (hier rechnet man zwei Mal neun): „Da versuchen wir schon lÃ¤nger, dass das Gesetz hier kÃ¼nftig angepasst wird.“ Denn die VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit sei nicht gegeben. Hier wÃ¤re es zu evaluieren, ob man das Gesetz anpasst.

TÃ¤gliche Kontrolle

Die Bergwacht ist derzeit tÃ¤glich im Dienst, betont er. Durch das aktuelle Wetter, sprieÃŸen die Pilze aus dem Boden, dennoch ist die Saison vorbei. GrundsÃ¤tzlich betrifft es, laut Skumauz, auch viele Einheimische, die gegen die Regelungen verstoÃŸen, in diesem Fall war es ein Italiener. Auch gehen derzeit regelmÃ¤ÃŸig Hinweise aus der BevÃ¶lkerung zu mÃ¶glichen VerstÃ¶ÃŸen ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 10:46 Uhr aktualisiert