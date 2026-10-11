Wir reiten ein totes Pferd

Etliche FlÃ¼ge von Klagenfurt nach Wien sind weg, ebenso jetzt im Winter die Ryanair-FlÃ¼ge nach London. Vielleicht sollten wir uns echt einmal fragen, ob wir ein totes Pferd reiten.

Im diesjÃ¤hrigen Sommer, der sich mit traumhaftem Badewetter auszeichnete, verzeichnete der Flughafen Klagenfurt im „Land der 1000 Seen“ ein massives Minus bei der Zahl der FlÃ¼ge und FluggÃ¤ste. Nicht einmal 40.000 Passagiere frequentierten den Airport im Juli und August. So viel zur Bedeutung als Incoming-Infrastruktur.

Zukunft des Airport Klagenfurt

GleichzeitigÂ befinden sich im bequem erreichbaren Umfeld vom GroÃŸraum Klagenfurt/Villach eine ganze Reihe von Airports, von denen aus man in die ganze Welt kommt. Laibach (LJU), Triest (TRS), Graz (GRZ), Salzburg (SZG), Venedig Marco Polo (VCE) oder Treviso (TSF) seien an dieser Stelle nur genannt. Vor allem Laibach mit jÃ¤hrlich rund 1,7 Millionen FluggÃ¤sten und neuen Direktverbindungen nach New York und Berlin ist verlockend und in etwa einer Stunde mit dem Auto bequem erreichbar. Das fÃ¤hrt man von Spittal nach Klagenfurt auch. An dieser Stelle kÃ¶nnten Politiker mit Visionen und kreativen Ideen vielleicht auf die Idee kommen, sich einzugestehen, dass der Airport Klagenfurt in der Tat wenig Zukunft hat. Und selbige Politiker kÃ¶nnten sich hinstellen und ein Projekt vorstellen, das fÃ¼r Klagenfurt bahnbrechende Dimensionen hÃ¤tte: „Okay, wir haben es versucht, aber es geht nicht mehr. Wir mÃ¼ssen den Klagenfurter Flughafen zusperren. Doch wir habenÂ eine Ã¼berzeugende Alternative.“ Die kÃ¶nnte dann so aussehen.

Noch mehr Ãœberlegungen

Die KÃ¤rntner Messen, die derzeit wertvollsten Innenstadtgrund in allerbester Lage fÃ¼r einige wenige Veranstaltungen im Jahr blockieren, siedeln auf das aktuelle FlughafengelÃ¤nde. Dort hÃ¤tten sie Ã¼berdies Autobahn- und Bahnanschluss sowie Platz fÃ¼r ausreichend ParkplÃ¤tze. Jetzt bringt jede noch so kleine Messe ein Parkchaos in der Innenstadt. Und was passiert mit dem Messeareal in der Stadt? Besagte mutiger Politiker kÃ¶nnte sich erneut hinstellen und verkÃ¼nden: „Dort bauen wir einen ganz neuen Stadtteil. GrÃ¼n, nachhaltig, mit unzÃ¤hligen kleinen und leistbaren Wohnungen fÃ¼r Singles und kleine Familien. Mit Nahversorgern, Ã„rzten, KinderbetreuungsmÃ¶glichkeiten und das nur wenige Gehminuten vom Neuen Platz entfernt. Das wÃ¼rde auch die Innenstadt beleben.“ Kurzfassung: Airport zusperren, die Messe raus aus der Stadt und am derzeitigen MessegelÃ¤nde Wohnungen und Infrastruktur. Nun bin ich nicht naiv genug um zu glauben, dass ein Projekt in einer derartigen GrÃ¶ÃŸenordnung in Klagenfurt umsetzbar wÃ¤re. Aber man kÃ¶nnte es ja einmal im Ansatz durchdenken um im Fall, dass der Klagenfurter Flughafen tatsÃ¤chlich eine Bruchlandung hinlegen muss, wenigstens einen Plan B in der Schublade zu haben.