Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©zVg.
Das Bild auf 5min.at zeigt EindrÃ¼cker der Ruderregatta "Rose vom WÃ¶rthersee".
Der WÃ¶rtherseee wurde Schauplatz eines ganz besonderen Wettkampfes.
Klagenfurt/Velden
11/10/2026
Regatta

268 Ruderer aus 15 Nationen kÃ¤mpften um die „Rose vom WÃ¶rthersee“

Zum bereits 26. Mal wurde der WÃ¶rthersee am Wochenende zum Schauplatz einer der bedeutendsten Rudersport-Veranstaltungen Europas.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der KÃ¤rnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(247 WÃ¶rter)
WÃ¤hlen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei der Traditions-Skiff-Regatta â€žDie Rose vom WÃ¶rtherseeâ€œ traten 268 Athleten aus 15 Nationen gegeneinander an. Sie absolvierten die anspruchsvolle 16-Kilometer-Langstrecke von Velden bis zum Vereinshaus des RV Albatros in Klagenfurt. Das Event gilt als die zweitgrÃ¶ÃŸte Langstrecken-Ruderregatta des Kontinents und setzt in der Nachsaison ein nachhaltiges sporttouristisches Zeichen.

FamiliÃ¤re AtmosphÃ¤re und NachwuchsfÃ¶rderung

Die Regatta zeichnet sich seit Jahrzehnten durch ihre besondere AtmosphÃ¤re aus, heiÃŸt es in einer Aussendung. RV-Albatros-PrÃ¤sident Willy Koska, BegrÃ¼nder des Bewerbs, kennt viele der Teilnehmer persÃ¶nlich. UnterstÃ¼tzt wurde das Sportevent zudem von der renommierten toskanischen Bootswerft Filippi (Donatoria). Bei der anschlieÃŸenden Siegerehrung begrÃ¼ÃŸte RV-Albatros-Obmann Egon Darnhofer-DemÃ r hochrangige EhrengÃ¤ste aus der Politik: Ruth Feistritzer vertrat den Landeshauptmann, wÃ¤hrend FinanzstadtrÃ¤tin Constanze Mochar und Wirtschaftsstadtrat Julian Geiger die Klagenfurter Stadtpolitik reprÃ¤sentierten. Sie betonten die Bedeutung der Veranstaltung sowie die Wichtigkeit einer konsequenten NachwuchsfÃ¶rderung.

Ungarischer Doppelsieg in den Elite-Klassen

Ungarischer Doppelsieg in den Elite-KlassenÂ Sportlich dominierten die Athleten des ungarischen Rudervereins VVSI die Hauptbewerbe und sicherten sich die begehrten â€žGoldenen Rosenâ€œ:

  • Damen:Â Gadanyi Zoltana siegte mit einer Zeit von 1:09:23,7 Stunden.

  • Herren:Â Tamas Bence entschied das Feld der MÃ¤nner nach 1:03:00,0 Stunden fÃ¼r sich.

Das Bild auf 5min.at zeigt EindrÃ¼cker der Ruderregatta "Rose vom WÃ¶rthersee".
Â©zVg. |
Am Foto: Vinzenz Zwick

Ruderverein Albatros zeigte starke Leistungen

Auch der heimische Nachwuchs des gastgebenden RV Albatros Ã¼berzeugte mit starken Leistungen gegenÃ¼ber der internationalen Konkurrenz, heiÃŸt es vom Verein. Matteo SmoleÂ dominierte die Klasse der mÃ¤nnlichen Jugend U18 (Junior B) und erreichte nach 1:10:43,1 Stunden das Ziel. Ella LeitnerÂ setzte sich bei der weiblichen Jugend U20 durch und finishte in 1:20:28,1 Stunden. Der RV Albatros kÃ¼rte sich zumÂ erfolgreichsten KÃ¤rntner VereinÂ dieser geschichtstrÃ¤chtigen Regatta, freut sich der Verein abschlieÃŸend. Weitere Ergebnisse kannst du online einsehen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

Â© 2026 - 5min.at