Zum bereits 26. Mal wurde der WÃ¶rthersee am Wochenende zum Schauplatz einer der bedeutendsten Rudersport-Veranstaltungen Europas.

Bei der Traditions-Skiff-Regatta â€žDie Rose vom WÃ¶rtherseeâ€œ traten 268 Athleten aus 15 Nationen gegeneinander an. Sie absolvierten die anspruchsvolle 16-Kilometer-Langstrecke von Velden bis zum Vereinshaus des RV Albatros in Klagenfurt. Das Event gilt als die zweitgrÃ¶ÃŸte Langstrecken-Ruderregatta des Kontinents und setzt in der Nachsaison ein nachhaltiges sporttouristisches Zeichen.

FamiliÃ¤re AtmosphÃ¤re und NachwuchsfÃ¶rderung

Die Regatta zeichnet sich seit Jahrzehnten durch ihre besondere AtmosphÃ¤re aus, heiÃŸt es in einer Aussendung. RV-Albatros-PrÃ¤sident Willy Koska, BegrÃ¼nder des Bewerbs, kennt viele der Teilnehmer persÃ¶nlich. UnterstÃ¼tzt wurde das Sportevent zudem von der renommierten toskanischen Bootswerft Filippi (Donatoria). Bei der anschlieÃŸenden Siegerehrung begrÃ¼ÃŸte RV-Albatros-Obmann Egon Darnhofer-DemÃ r hochrangige EhrengÃ¤ste aus der Politik: Ruth Feistritzer vertrat den Landeshauptmann, wÃ¤hrend FinanzstadtrÃ¤tin Constanze Mochar und Wirtschaftsstadtrat Julian Geiger die Klagenfurter Stadtpolitik reprÃ¤sentierten. Sie betonten die Bedeutung der Veranstaltung sowie die Wichtigkeit einer konsequenten NachwuchsfÃ¶rderung.

Ungarischer Doppelsieg in den Elite-Klassen Ungarischer Doppelsieg in den Elite-KlassenÂ Sportlich dominierten die Athleten des ungarischen Rudervereins VVSI die Hauptbewerbe und sicherten sich die begehrten â€žGoldenen Rosenâ€œ: Damen: Â Gadanyi Zoltana siegte mit einer Zeit von 1:09:23,7 Stunden.

Â Gadanyi Zoltana siegte mit einer Zeit von 1:09:23,7 Stunden. Herren:Â Tamas Bence entschied das Feld der MÃ¤nner nach 1:03:00,0 Stunden fÃ¼r sich.

Â©zVg. | Am Foto: Vinzenz Zwick

Ruderverein Albatros zeigte starke Leistungen

Auch der heimische Nachwuchs des gastgebenden RV Albatros Ã¼berzeugte mit starken Leistungen gegenÃ¼ber der internationalen Konkurrenz, heiÃŸt es vom Verein. Matteo SmoleÂ dominierte die Klasse der mÃ¤nnlichen Jugend U18 (Junior B) und erreichte nach 1:10:43,1 Stunden das Ziel. Ella LeitnerÂ setzte sich bei der weiblichen Jugend U20 durch und finishte in 1:20:28,1 Stunden. Der RV Albatros kÃ¼rte sich zumÂ erfolgreichsten KÃ¤rntner VereinÂ dieser geschichtstrÃ¤chtigen Regatta, freut sich der Verein abschlieÃŸend. Weitere Ergebnisse kannst du online einsehen.