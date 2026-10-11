Die Klimabewegung "Fridays For Future KÃ¤rnten" macht den Oktober 2026 zum Aktionsmonat und kÃ¼ndigt drei groÃŸe Klimastreiks in Klagenfurt an.

Unter dem Motto â€žStreikmonat KÃ¤rntenâ€œ lÃ¤dt die Organisation zu drei groÃŸen Kundgebungen auf den Neuen Platz in Klagenfurt ein, um gemeinsam ein Zeichen fÃ¼r den Umweltschutz zu setzen.

Drei Demonstrationen in Klagenfurt

Der Streikmonat erstreckt sich von Mitte bis Ende Oktober. Auftakt ist am Freitag, dem 16. Oktober 2026, ab 14 Uhr. In den darauffolgenden Wochen folgen zwei weitere Kundgebungen am 23. und am 30. Oktober. Jeweils freitags versammeln sich die Teilnehmer am Neuen Platz, um auf dringende Klimathemen aufmerksam zu machen. Der Aktionszeitraum endet offiziell am 30. Oktober um 16 Uhr, heiÃŸt es online. Auch auf Plakaten im Klagenfurter Stadtzentrum werden die Streiks angekÃ¼ndigt, wie 5 Minuten auffiel.

Klare Verhaltensregeln fÃ¼r friedlichen Protest

FÃ¼r die Demos gelten strenge Richtlinien der Veranstalter. „WÃ¤hrend unseren Aktionen verhalten wir uns friedlich und verursachen keinen MÃ¼ll“, heiÃŸt es auf der Website. Zudem ist es untersagt, die Demos fÃ¼r eigene Werbezwecke zu nutzen. WÃ¤hrend der Aktionen werden Fotos und Videos fÃ¼r die Dokumentation und zukÃ¼nftige Kampagnen von Fridays For Future in Ã–sterreich erstellt, wird abschlieÃŸend mitgeteilt.