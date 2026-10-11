Ehrenamtliche retteten 68 Rehkitze vor dem MÃ¤htod

Bei der Jahreshauptversammlung 2026 des Vereins Rehkitzrettung Nockregion gab es gleich doppelt Grund zum Feiern: Zum einen wurden im vergangenen Jahr rund 68 Rehkitze gerettet und ...

Trotz groÃŸer Trockenheit und geringen Bewuchses konnten die Ehrenamtlichen insgesamt 68 Rehkitze vor dem sicheren MÃ¤htod bewahren.

Trotz groÃŸer Trockenheit und geringen Bewuchses konnten die Ehrenamtlichen insgesamt 68 Rehkitze vor dem sicheren MÃ¤htod bewahren.

… Obmann Bernhard Tuma und sein Team von der Rehkitzrettung Nockregion wurden einstimmig wiedergewÃ¤hlt.

Erfolgreicher Tierschutz

Trotz groÃŸer Trockenheit und geringen Bewuchses konnten die Ehrenamtlichen insgesamt 68 Rehkitze vor dem sicheren MÃ¤htod bewahren. Hinter dem Erfolg stehen frÃ¼hmorgendliche EinsÃ¤tze und der unermÃ¼dliche Einsatz der Teams. Die enge Kooperation mit Landwirten, der JÃ¤gerschaft und weiteren UnterstÃ¼tzern zeigt, wie gelebter Tierschutz funktioniert, wenn alle an einem Strang ziehen, heiÃŸt es in einer Aussendung. FÃ¼r dieses Engagement wurde der Verein zudem im Rahmen der Initiative â€žStille Heldenâ€œ ausgezeichnet.

Drohnenpiloten fÃ¼r neue Saison gesucht

Um auch in der kommenden Saison bestens gerÃ¼stet zu sein, sucht der Verein ab sofort VerstÃ¤rkung. Gesucht werden Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten fÃ¼r die Rehkitzrettung. Interessierte kÃ¶nnen sich per E-Mail unter rehkitzrettungnockregion@gmail.com oder telefonisch unter +43 4762 33 123 45 melden.