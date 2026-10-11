Zehn Jahre AVS Klagenfurt: Suchthilfe kÃ¤mpft gegen Drogen aus dem Netz

Seit zehn Jahren steht die AVS-Drogenambulanz Klagenfurt als verlÃ¤ssliche Anlaufstelle fÃ¼r professionelle und niederschwellige Suchthilfe in KÃ¤rnten bereit.

AnlÃ¤sslich des JubilÃ¤ums fand im Fuchspalast in St. Veit die vierte Fachtagung unter dem Titel â€žSehnsucht und Wirklichkeit 4.0â€œ statt.

AnlÃ¤sslich des JubilÃ¤ums fand im Fuchspalast in St. Veit die vierte Fachtagung unter dem Titel â€žSehnsucht und Wirklichkeit 4.0â€œ statt.

AnlÃ¤sslich des JubilÃ¤ums fand im Fuchspalast in St. Veit die vierte Fachtagung unter dem Titel â€žSehnsucht und Wirklichkeit 4.0â€œ statt. GesundheitslandesrÃ¤tin Beate Prettner betonte vor Ort die Wichtigkeit der Einrichtung: Sucht sei eine Erkrankung, bei der nicht weggeschaut werden dÃ¼rfe. Mittlerweile betreuen rund 30 Mitarbeiter bis zu 1.000 Klienten.

Spezielle Programme fÃ¼r Jugendliche und Schwangere

Das Hilfsangebot wurde Ã¼ber die Jahre stetig ausgebaut. Neu ist etwa ein kÃ¤rntenweit einzigartiges Begleitprogramm fÃ¼r suchtmittelkonsumierende Schwangere und ihre Kinder, das gemeinsam mit der Kinderabteilung des Klinikums Klagenfurt umgesetzt wird. Zudem richtet sich eine eigene Ambulanz gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene, um bei ersten Konsumerfahrungen oder psychischen Belastungen frÃ¼hzeitig gegenzusteuern.

Riskanter Mischkonsum und Drogen aus dem Internet

Die Herausforderungen in der Suchtarbeit haben sich in den letzten Jahren spÃ¼rbar verÃ¤ndert. AVS-Fachbereichsleiterin Claudia Scheiber berichtet von einem zunehmend riskanten Konsumverhalten: Neben Mischkonsum treten verstÃ¤rkt synthetische Substanzen auf, die Ã¼ber das Internet und Lieferdienste leicht zugÃ¤nglich sind. Als Antwort darauf bietet die Drogenambulanz neben medizinischer Versorgung auch Naloxon zur Vorbeugung tÃ¶dlicher Ãœberdosierungen, Drug Checking sowie NADA-Ohrakupunktur zur UnterstÃ¼tzung beim Entzug an.