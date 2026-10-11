Betrunkener randaliert in Klagenfurter Lokal und geht dann auf Beamte los

Heute Nacht kam es in einem Lokal im Klagenfurter Stadtgebiet zu einem Polizeieinsatz. Ein stark alkoholisierter 45-jÃ¤hriger Klagenfurter sorgte gegen 0.21 Uhr fÃ¼r erhebliche Unruhe und randalierte im Gastbetrieb.

Heute Nacht kam es in Klagenfurt zu einem Polizeieinsatz bei dem zwei Beamte verletzt wurden.

Heute Nacht kam es in Klagenfurt zu einem Polizeieinsatz bei dem zwei Beamte verletzt wurden.

„Beim Einschreiten der Polizei ging der Mann sogleich auf die Beamten los, attackierte diese kÃ¶rperlich und versuchte sich der ausgesprochenen Festnahme zu entziehen“, teilt die Polizei mit.Â Erst durch den Einsatz massiver KÃ¶rperkraft gelang es den Beamten, den Randalierer zu Ã¼berwÃ¤ltigen.

Zwei Polizisten verletzt

Bei dem Vorfall erlitten zwei Polizeibeamte Verletzungen, zudem beschÃ¤digte der Mann einen Streifenwagen. Die EinsatzkrÃ¤fte brachten den 45-JÃ¤hrigen im Anschluss direkt in das Polizeianhaltezentrum. Nach seiner Vernehmung in den Vormittagsstunden ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem FuÃŸ an, wird abschlieÃŸend mitgeteilt.