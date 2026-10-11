Heino versteigert kuriose StÃ¼cke in KÃ¤rnten: Diese Schmankerln sind dabei

Heino macht reinen Tisch â€“ und zwar im groÃŸen Stil! Mehr als 1.200 GegenstÃ¤nde aus seinem Privatbesitz werden in Klagenfurt versteigert. Darunter befinden sich persÃ¶nliche LieblingsstÃ¼cke und so einige kuriose SchÃ¤tze.

Wer schon immer einmal eine Sonnenbrille von Heino besitzen wollte, hat schon bald tatsÃ¤chlich eine Chance darauf. Doch Kultsonnenbrillen des Schlagerstars sind lÃ¤ngst nicht das UngewÃ¶hnlichste, das demnÃ¤chst in Klagenfurt unter den Hammer kommt. Auch ein echter Mammutknochen, historische StÃ¼hle, die einst bei HahnenkÃ¤mpfen zum Einsatz kamen, und ein StÃ¼ck der Berliner Mauer samt Echtheitszertifikat suchen neue Besitzer. Insgesamt mehr als 1.200 GegenstÃ¤nde aus dem Privatbesitz des deutschen Schlagerstars und seiner 2023 verstorbenen Ehefrau Hannelore werden im Rahmen von acht Auktionen im November versteigert.

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Gemeinsames Ehebett kommt unter den Hammer

Unter den angebotenen GegenstÃ¤nden befinden sich zahlreiche persÃ¶nliche ErinnerungsstÃ¼cke aus der jahrzehntelangen Beziehung und dem aufregenden Leben von Heino und Hannelore. Eines der Highlights: Auch das gemeinsame Ehebett steht zum Verkauf. Es handelt sich um eine eigens angefertigte Arbeit aus einer venezianischen MÃ¶belmanufaktur, die rund 20 Jahre lang in der frÃ¼heren Villa des Paares in Florida stand. Wer es etwas ausgefallener mag, kann unter anderem auf einen Mammutknochen, TierprÃ¤parate, historische SÃ¤bel, Figuren, Skulpturen oder Masken bieten. Auch ein rosa Game Boy und eine Nachbildung von Heinos SchÃ¤ferhund gehÃ¶ren zu den angebotenen StÃ¼cken.

Heinos berÃ¼hmte Sonnenbrillen werden versteigert

FÃ¼r eingefleischte Fans dÃ¼rften vor allem die persÃ¶nlichen ErinnerungsstÃ¼cke des SÃ¤ngers interessant sein. Dazu zÃ¤hlen mehrere seiner charakteristischen dunklen Sonnenbrillen. Diese trÃ¤gt Heino seit den 1970er-Jahren aufgrund einer SchilddrÃ¼senerkrankung, die seine Augen besonders lichtempfindlich macht. LÃ¤ngst sind die Brillen zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen geworden. Aber auch BÃ¼hnenkleidung, darunter schwarze Lederstiefel von seinem Silvesterauftritt 2013 am Brandenburger Tor, wird angeboten. Hinzu kommen Fotos mit prominenten PersÃ¶nlichkeiten wie Mick Jagger oder Siegfried und Roy sowie zahlreiche Bilder und Karikaturen des SÃ¤ngers. Musikliebhaber kÃ¶nnen sogar auf handgeschriebene Noten zu seinem Hit â€žBlau blÃ¼ht der Enzianâ€œ bieten. Der Ausrufpreis dafÃ¼r liegt bei 100 Euro.

Vom Enzian-BMW bis zum Luxus-Bentley

Doch Heino will nicht nur „Kleinkram“ loswerden. Zum Verkauf steht auch ein enzianblauer BMW Z4 Roadster, der einst Hannelore gehÃ¶rte. Das Cabrio hat laut Auktionsangaben erst rund 18.600 Kilometer auf dem Tacho, der Rufpreis betrÃ¤gt 10.000 Euro. Auch Heinos Bentley Continental Flying Spur mit rund 161.800 gefahrenen Kilometern wird angeboten. Hier beginnt die Versteigerung bei 25.000 Euro. Neben den Fahrzeugen befinden sich auch wertvolle Kunstwerke und SchmuckstÃ¼cke in der Sammlung. Darunter ist ein Ã–lgemÃ¤lde, das laut Auktionskatalog aus dem frÃ¼heren Besitz des Ã¶sterreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand stammt. DafÃ¼r werden mindestens 5.000 Euro aufgerufen. Ebenfalls angeboten wird eine mit Diamanten besetzte Goldbrosche, die einst Arndt von Bohlen und Halbach, dem sogenannten letzten Krupp, gehÃ¶rte.

Handtaschen und Pelzjacken ab einem Euro

Allerdings muss man nicht unbedingt tief in die Tasche greifen, um ein ErinnerungsstÃ¼ck aus Heinos Haushalt zu ergattern. Bei vielen KleidungsstÃ¼cken, darunter auch Pelzjacken und Markenbekleidung, beginnen die Gebote bereits bei einem Euro. Auch zahlreiche Handtaschen von Hannelore stehen zum Verkauf. Darunter befindet sich beispielsweise ein exklusives Trachtenmodell mit der Bezeichnung â€žPrinzessin Hannelore von Auerspergâ€œ, fÃ¼r das mindestens 100 Euro verlangt werden. Insgesamt sind die GegenstÃ¤nde auf acht verschiedene Auktionen aufgeteilt. Das Angebot reicht von MÃ¶beln, Geschirr und Silberbesteck Ã¼ber Kleidung und Kunstwerke bis hin zu auÃŸergewÃ¶hnlichen SammlerstÃ¼cken.

Warum trennt sich Heino von seinen ErinnerungsstÃ¼cken?

Fast 60 Jahre lang hatten sich die GegenstÃ¤nde in den verschiedenen Wohnsitzen des Paares angesammelt. Nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore im November 2023 mÃ¶chte sich der SÃ¤nger nun von einem Teil dieser Erinnerungen verabschieden. â€žDiese Sachen haben uns viel VergnÃ¼gen bereitet, aber es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich von ihnen zu trennenâ€œ, erklÃ¤rt Heino gegenÃ¼ber der Kronen Zeitung. Statt die Sachen ungenutzt herumliegen zu haben, sollen sie nun anderen Menschen Freude bereiten.

Wann finden die Versteigerungen in Klagenfurt statt?

Wer sich vor dem Bieten ein Bild von den ungewÃ¶hnlichen SchÃ¤tze machen mÃ¶chte, hat am Dienstag, dem 17. November 2026, von 10 bis 12 Uhr Gelegenheit dazu. Die Besichtigung findet am Werner-von-Siemens-Park 1 in Klagenfurt statt. Die acht Online-Auktionen enden zwischen dem 18. und 20. November 2026. Gebote kÃ¶nnen Ã¼ber die Plattform topversteigerung.at abgegeben werden.