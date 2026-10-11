Fellner auf BrÃ¼sselbesuch: Das ist geplant

Wie sicher ist unsere Wasserversorgung in Zukunft? Und wie kann KÃ¤rnten besser vor WaldbrÃ¤nden geschÃ¼tzt werden? Mit diesen und vielen weiteren Fragen im GepÃ¤ck reist Landeshauptmann Daniel Fellner fÃ¼r drei Tage nach BrÃ¼ssel.

Wie kann KÃ¤rnten kÃ¼nftig besser vor WaldbrÃ¤nden und Wasserknappheit geschÃ¼tzt werden? Und welche EU-FÃ¶rderungen stehen dem Bundesland in Zukunft zur VerfÃ¼gung? Mit diesen und weiteren Fragen beschÃ¤ftigt sich Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÃ–) bei einem dreitÃ¤gigen Besuch in BrÃ¼ssel. Von 12. bis 14. Oktober 2026 stehen mehrere Konferenzen und GesprÃ¤che mit europÃ¤ischen Vertretern auf dem Programm.

WaldbrÃ¤nde im Lesachtal als Beispiel

Ein Schwerpunkt der Reise ist der Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Am Mittwoch nimmt Fellner an einer Konferenz zum Thema Wasser teil, die KÃ¤rnten gemeinsam mit anderen europÃ¤ischen Regionen veranstaltet. Dabei geht es unter anderem darum, wie die Trinkwasserversorgung langfristig gesichert, HochwasserschÃ¤den verhindert und zunehmender Wasserknappheit begegnet werden kann. Auch die steigende Waldbrandgefahr wird Thema sein. In einer Rede vor dem EuropÃ¤ischen Ausschuss der Regionen will Fellner auf die Folgen lÃ¤ngerer Trockenperioden eingehen. Dabei wird er als Beispiel Ã¼ber die verheerenden WaldbrÃ¤nde sprechen, die heuer das Lesachtal beschÃ¤ftigt haben. KÃ¤rnten beteiligt sich zudem an einer europÃ¤ischen Allianz, die im MÃ¤rz 2026 gegrÃ¼ndet wurde. Sie soll Erfahrungen verschiedener Regionen zusammenfÃ¼hren und VorschlÃ¤ge fÃ¼r europÃ¤ische Regelungen zum Schutz der Wasserressourcen erarbeiten.

Auch Regionen sollen profitieren

Neben dem Klimaschutz steht auch die wirtschaftliche Entwicklung auf der Tagesordnung. Bei einer Konferenz am Montag wird darÃ¼ber diskutiert, wie Regionen von neuen Technologien, Digitalisierung und der Energiewende profitieren kÃ¶nnen. â€žFÃ¼r KÃ¤rnten ist entscheidend, dass Innovation und wirtschaftliche Entwicklung nicht nur in den groÃŸen europÃ¤ischen Zentren stattfinden. Auch Regionen mÃ¼ssen die MÃ¶glichkeit haben, ihre StÃ¤rken auszubauen und WertschÃ¶pfung vor Ort zu schaffenâ€œ, betont Fellner.

EU-FÃ¶rderungen fÃ¼r KÃ¤rnten

Ein weiteres Thema sind die kÃ¼nftigen EU-FÃ¶rderungen. Bei einem Treffen mit der slowenischen Ministerin Monika KirbiÅ¡ Rojs will Fellner unter anderem Ã¼ber die finanzielle UnterstÃ¼tzung der Regionen und die Zusammenarbeit Ã¼ber Staatsgrenzen hinweg sprechen. Dabei geht es auch um das EU-Programm Interreg, das gemeinsame Projekte benachbarter LÃ¤nder unterstÃ¼tzt.

Mehrere GesprÃ¤che geplant

WÃ¤hrend seines Aufenthalts nimmt Fellner auÃŸerdem an der 173. Plenartagung des EuropÃ¤ischen Ausschusses der Regionen teil. Dieses Gremium vertritt die Interessen von LÃ¤ndern, StÃ¤dten und Gemeinden innerhalb der EU. Geplant sind auch GesprÃ¤che mit GemeindebundprÃ¤sident Johannes Pressl, Ausschussvorsitzendem Erich Trummer sowie dem Ã¶sterreichischen Botschafter in Belgien, JÃ¼rgen Meindl. DarÃ¼ber hinaus will Fellner KÃ¤rntnerinnen und KÃ¤rntner treffen, die in BrÃ¼ssel leben oder arbeiten. â€žViele Entscheidungen der EuropÃ¤ischen Union wirken unmittelbar in unseren Regionen. Deshalb ist es wichtig, dass KÃ¤rnten dort seine Stimme einbringt, wo Ã¼ber die Zukunft unserer Regionen gesprochen wirdâ€œ, erklÃ¤rt der Landeshauptmann abschlieÃŸend.