Ã–l-Malheur mit MÃ¤hdrescher: Feuerwehr braucht 500 Kilo Bindemittel

Ein MÃ¤hdrescher hat am Samstag in Altenmarkt eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Die Feuerwehr MÃ¶llbrÃ¼cke rÃ¼ckte zur Beseitigung aus â€“ und verbrauchte ihren kompletten Bindemittelvorrat.

Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr MÃ¶llbrÃ¼cke am Nachmittag zu einem technischen Einsatz nach Altenmarkt alarmiert. Der Grund: Ein MÃ¤hdrescher hatte plÃ¶tzlich eine grÃ¶ÃŸere Menge HydraulikÃ¶l verloren. Dieses verteilte sich auf der Fahrbahn und musste von den EinsatzkrÃ¤ften gebunden werden.

Ganzes Bindemittel verbraucht

Mit drei Einsatzfahrzeugen â€“ einem TanklÃ¶schfahrzeug (TLFA 4000), einem RÃ¼stlÃ¶schfahrzeug (RLFA 2000) und einem KleinrÃ¼stfahrzeug (KRFA) â€“ rÃ¼ckten die Florianis aus, um die Ã–lverschmutzung zu beseitigen. Der Einsatz war Ã¤uÃŸerst ressourcenintensiv: â€žAm Ende hatten wir unseren gesamten Bindemittelvorrat aufgebraucht â€“ stolze 500 kg!â€œ, berichtet die Feuerwehr in den sozialen Medien.