GroÃŸe Trauer herrscht aktuell beim Schiclub Eberstein. Peter Hammerer ist am 8. Oktober 2026 im 74. Lebensjahr verstorben. Er war nicht nur Mitglied des Vereins, sondern prÃ¤gte als erster Obmann dessen Entwicklung von Anfang an.

Mit seinem unermÃ¼dlichen Einsatz hat Peter Hammerer wesentlich zum Aufbau des Schi- und Fanclubs Eberstein beigetragen. â€žPeter Hammerer war der erste Obmann des Schi- und Fanclubs Eberstein und hat damit einen wichtigen Grundstein fÃ¼r unseren Verein gelegtâ€œ, heiÃŸt es im Nachruf. Auch viele Jahre spÃ¤ter ist sein Beitrag fÃ¼r die Vereinsgemeinschaft nicht vergessen. â€žSein Engagement und sein Einsatz werden uns stets in Erinnerung bleibenâ€œ, schreibt der Schiclub. DafÃ¼r gebÃ¼hrt dem ehemaligen Obmann groÃŸer Dank: â€žWir sagen Danke fÃ¼r alles, was Peter fÃ¼r den Schiclub Eberstein und unsere Gemeinschaft geleistet hat.â€œ

Verabschiedung am 15. Oktober

Die MÃ¶glichkeit, sich persÃ¶nlich von Peter Hammerer zu verabschieden, besteht am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, ab 9 Uhr in der Zeremonienhalle Klagenfurt-Annabichl. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen um 13 Uhr. Die Anteilnahme des Schiclubs gilt insbesondere seiner Familie und allen AngehÃ¶rigen. â€žRuhe in Frieden, Peterâ€œ, verabschiedet sich seine Schiclub-Familie Eberstein.