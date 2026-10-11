KÃ¤rntner Schiclub trauert um ersten Obmann: „Ruhe in Frieden, Peter“
GroÃŸe Trauer herrscht aktuell beim Schiclub Eberstein. Peter Hammerer ist am 8. Oktober 2026 im 74. Lebensjahr verstorben. Er war nicht nur Mitglied des Vereins, sondern prÃ¤gte als erster Obmann dessen Entwicklung von Anfang an.
Mit seinem unermÃ¼dlichen Einsatz hat Peter Hammerer wesentlich zum Aufbau des Schi- und Fanclubs Eberstein beigetragen. â€žPeter Hammerer war der erste Obmann des Schi- und Fanclubs Eberstein und hat damit einen wichtigen Grundstein fÃ¼r unseren Verein gelegtâ€œ, heiÃŸt es im Nachruf. Auch viele Jahre spÃ¤ter ist sein Beitrag fÃ¼r die Vereinsgemeinschaft nicht vergessen. â€žSein Engagement und sein Einsatz werden uns stets in Erinnerung bleibenâ€œ, schreibt der Schiclub. DafÃ¼r gebÃ¼hrt dem ehemaligen Obmann groÃŸer Dank: â€žWir sagen Danke fÃ¼r alles, was Peter fÃ¼r den Schiclub Eberstein und unsere Gemeinschaft geleistet hat.â€œ
Verabschiedung am 15. Oktober
Die MÃ¶glichkeit, sich persÃ¶nlich von Peter Hammerer zu verabschieden, besteht am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, ab 9 Uhr in der Zeremonienhalle Klagenfurt-Annabichl. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen um 13 Uhr. Die Anteilnahme des Schiclubs gilt insbesondere seiner Familie und allen AngehÃ¶rigen. â€žRuhe in Frieden, Peterâ€œ, verabschiedet sich seine Schiclub-Familie Eberstein.