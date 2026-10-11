Ein Abend voller kulinarischer Ãœberraschungen erwartete die GÃ¤ste beim â€žJRE Chefs Rouletteâ€œ in der Stiftsschmiede am Ossiacher See. Wir haben die besten Bilder des Abends fÃ¼r euch.

Am 7. Oktober fand in der Stiftsschmiede am Ossiacher See das „JRE Chefs Roulette“ statt. Und dabei zauberten SpitzenkÃ¶che einen wahren Gaumenschmaus fÃ¼r ihre GÃ¤ste. Den Auftakt machte ein Bio-Alpensaibling mit Buttermilch, Dill, Kohlrabi, Apfel und der orientalischen GewÃ¼rzmischung Dukkah. Dazu gab es einen GrÃ¼nen Sylvaner aus dem Kremstal. AnschlieÃŸend wurde eine gegrillte Kremstal-Garnele mit Karfiol, gerÃ¶stetem Knoblauch, Radicchio und einer krÃ¤ftigen Krustentiersauce serviert.

Kulinarischer Genuss mit Weinbegleitung

Auch der dritte Gang hatte einiges zu bieten: Auf den Tellern landete ein gegrilltes und glasiertes StÃ¶rfilet mit Schwarzwurzel, Emmer, Berglinsen und Spitzkraut. Den Abschluss bildete eine rosa gebratene Bio-Entenbrust mit KÃ¼rbis, Kohlsprossen, Rotkraut und Vogelbeeren. Begleitet wurden die Gerichte von ausgewÃ¤hlten Ã¶sterreichischen Weinen, darunter ein GrÃ¼ner Veltliner von Hiedler und ein BlaufrÃ¤nkisch vom Weingut Kollwentz.

Bekannte GÃ¤ste lieÃŸen es sich schmecken

Unter den GÃ¤sten befanden sich auch einige bekannte Gesichter aus KÃ¤rnten. Mit dabei waren das Ã„rzteehepaar Helga und Albin Palasser, Winzer Alexander Egger vom Sternberg sowie Gastronom Gerhard Satran. Sie genossen gemeinsam mit den anderen Besuchern den kulinarischen Abend in der Stiftsschmiede am Ossiacher See.

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