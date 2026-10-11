KÃ¤rntner Skisprung-Ass lÃ¤sst die HÃ¼llen fallen

Auf der Schanze hat Daniel Tschofenig lÃ¤ngst bewiesen, dass er eine gute Figur macht. WÃ¤hrend es fÃ¼r ihn sportlich mÃ¶glichst hoch hinausgeht, dreht sich bei seinem neuesten Job alles um die unterste Bekleidungsschicht.

Normalerweise kennt man Daniel Tschofenig im hautengen Skisprunganzug, mit Helm und Skiern. FÃ¼r seine neueste Aufgabe zeigt sich der gebÃ¼rtige Villacher hingegen spÃ¤rlicher bekleidet. Der 24-JÃ¤hrige wirbt nun fÃ¼r die Herrenmarke IUMAN Intimissimi und prÃ¤sentiert dabei deren neue UnterwÃ¤sche-Kollektion. Der Gesamtweltcup-Sieger macht also neuerdings nicht nur auf der Schanze, sondern auch in Boxershorts eine gute Figur.

Baumwoll-Boxershorts fÃ¼r den Alltag

FÃ¼r die Werbekampagne schlÃ¼pft Tschofenig in T-Shirts und Boxershorts aus hochwertiger Baumwolle. Im Mittelpunkt stehen laut dem Unternehmen bequeme KleidungsstÃ¼cke fÃ¼r den Alltag. Damit setzt Intimissimi aufs richtige Pferd: Beim Skispringen kommt es schlieÃŸlich auf jedes Detail an â€“ und auch bei der UnterwÃ¤sche sollte alles perfekt sitzen. Auf der Homepage erklÃ¤rt das Unternehmen, warum man sich fÃ¼r Tschofenig entschieden hat: „Abseits des Sports setzt er auf einen sportlich-modernen Stil, der hochwertig und gleichzeitig unkompliziert ist. Mit IUMAN Intimissimi prÃ¤sentiert er ausgewÃ¤hlte Essentials, die zu diesem persÃ¶nlichen Stil passen.“