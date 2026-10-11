Fotogalerie: Himmelberger Sensenmuseum wurde zum Treffpunkt fÃ¼r GenieÃŸer

Wo frÃ¼her die Funken flogen, wurden diesmal die WeinglÃ¤ser gehoben! Im rund 400 Jahre alten Sensenmuseum in Himmelberg trafen kÃ¼rzlich historische Schmiedekunst und kulinarische GenÃ¼sse aufeinander.

Eine ungewÃ¶hnliche Kombination aus Geschichte und Kulinarik erwartete die Besucher kÃ¼rzlich im Sensenmuseum in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen). In der rund 400 Jahre alten Betriebshalle, in der einst Eisen geschmiedet wurde, standen diesmal nicht nur historische Maschinen und traditionelles Handwerk im Mittelpunkt.

Genuss zwischen historischen Maschinen

MÃ¤chtige HÃ¤mmer, alte Feuerstellen und riesige Maschinen erinnerten an jene Zeit, als in Himmelberg noch Sensen hergestellt wurden. Die Besucher konnten einen Blick in die Vergangenheit werfen und mehr Ã¼ber das traditionelle Schmiedehandwerk erfahren. FÃ¼r den kulinarischen Genuss sorgten eine Weinverkostung und verschiedene KÃ¤sesorten.

Unter den GÃ¤sten befanden sich GÃ¼nther und Petra Jordan, die Gastronomen Irmgard und Karl Liebetegger, Manager Tobias Jordan, Medizinerin Dr. Birgit Mallinger-Taferner, HaarkÃ¼nstlerin Anna Maria HÃ¶fferer sowie Managerin Stephanie Offner.

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