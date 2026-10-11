KÃ¤rntner KÃ¼nstler und Direktor kurz nach 100. Geburtstag verstorben

Die Mittelschule Bad St. Leonhard im Lavanttal nimmt Abschied von ihrem ehemaligen Direktor Hubert Hochleitner. Der PÃ¤dagoge und KÃ¼nstler ist am 3. Oktober 2026 im Alter von 100 Jahren verstorben. â€žDie kÃ¼nstlerischen Spuren, die er in unserem Schulhaus hinterlassen hat, werden noch lange zu sehen und zu spÃ¼ren seinâ€œ, schreibt die Schule in einem Facebook-Beitrag und bedankt sich bei ihrem frÃ¼heren Schulleiter fÃ¼r sein Wirken. Hochleitner war aber nicht nur im Klassenzimmer zu Hause. Auch als Bildhauer, Keramiker und Grafiker machte er sich einen Namen und hinterlieÃŸ zahlreiche Kunstwerke, die bis heute an ihn erinnern.

Von der Schulbank zum Schuldirektor

Geboren wurde Hubert Hochleitner am 26. August 1926 in Lassing in der Obersteiermark. Weil sein Vater als FÃ¶rster arbeitete, zog die Familie Ã¶fters um. 1938 verschlug es sie schlieÃŸlich nach Bad St. Leonhard, wo Hochleitner seine Heimat fand. Seine Ausbildung zum Lehrer begann er wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs in Krainburg, dem heutigen Kranj in Slowenien. Allerdings musste er diese unterbrechen, weil er zum MilitÃ¤r eingezogen wurde. Nach Kriegsende setzte er seine Ausbildung in Klagenfurt fort. AnschlieÃŸend begann er in Bad St. Leonhard zu unterrichten. Von 1981 bis 1988 leitete er die damalige Hauptschule als Direktor. DarÃ¼ber hinaus gab er als Kunsterzieher am Musisch-pÃ¤dagogischen Realgymnasium in Wolfsberg sein Wissen und seine Begeisterung fÃ¼r die Kunst an junge Menschen weiter.

Seine Kunstwerke bleiben erhalten

Neben seiner Arbeit als Lehrer widmete sich Hochleitner intensiv der Kunst. Anfangs beschÃ¤ftigte er sich vor allem mit Zeichnungen, spÃ¤ter entdeckte er seine Leidenschaft fÃ¼r die Bildhauerei und Keramik. Er schuf Werke aus unterschiedlichsten Materialien, darunter Marmor, Stein und Bronze. Viele seiner Arbeiten fanden ihren Platz im Ã¶ffentlichen Raum. Inspiration fand er hÃ¤ufig in seiner unmittelbaren Umgebung. Besonders die Landschaft rund um Wisperndorf und Schloss Lichtengraben, wo er mit seiner Familie lebte, beeinflusste sein kÃ¼nstlerisches Schaffen. Auch in seiner ehemaligen Schule sind seine Arbeiten bis heute prÃ¤sent.

Hohe Auszeichnungen fÃ¼r sein Lebenswerk

Hochleitner engagierte sich nicht nur in der Schule und in der Kunstszene, sondern auch im Vereinsleben seiner Heimatstadt. Von 1965 bis 1976 war er geschÃ¤ftsfÃ¼hrender Obmann der Stadtkapelle Bad St. Leonhard. FÃ¼r seine Verdienste erhielt er mehrere Auszeichnungen. Neben dem Berufstitel Oberschulrat wurde ihm im Oktober 2010 der Wappenring der Stadt Bad St. Leonhard verliehen. Im Jahr 2022 folgte das Ehrenzeichen des Landes KÃ¤rnten. Auch privat blickte Hochleitner auf ein langes gemeinsames Leben mit seiner Familie zurÃ¼ck. 1954 heiratete er seine Frau Paula. Aus der Ehe gingen die drei Kinder Eva, Hubert und Elisabeth hervor.

Erst vor wenigen Wochen den 100. Geburtstag gefeiert

Am 26. August 2026 konnte Hubert Hochleitner noch seinen 100. Geburtstag feiern. Dabei wurde auch sein jahrzehntelanger Einsatz fÃ¼r Bildung, Kunst und das gesellschaftliche Leben in Bad St. Leonhard gewÃ¼rdigt. Nun trauert die Gemeinde um einen Mann, der Generationen von SchÃ¼lern begleitet und mit seinen Kunstwerken bleibende Erinnerungen geschaffen hat. Die Verabschiedung von Hubert Hochleitner findet am 12. Oktober um 11 Uhr nach der Einsegnung und einer heiligen Seelenmesse in der Leonhardikirche in Bad St. Leonhard statt.