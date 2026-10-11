Psychische Probleme bei Kärntner Schülern: Nachfrage nach Hilfe „so hoch wie nie“

Mobbing, Zukunftsängste oder Probleme zu Hause: Viele Kinder tragen Sorgen mit sich herum, die im Schulalltag leicht übersehen werden. In Kärnten sollen spezielle Workshops helfen, solche Belastungen früher zu erkennen.

Leistungsdruck in der Schule, Streit mit Freunden, Probleme in der Familie oder Sorgen um die eigene Zukunft: Schon Kinder und Jugendliche können mit erheblichen psychischen Belastungen zu kämpfen haben. Doch wie erkennt man, wenn es jemandem nicht gut geht? Und wie kann man helfen? Genau das lernen Schüler und Lehrer in Kärnten bei speziellen Workshops des Jugendrotkreuzes. Weil die Nachfrage so groß ist wie nie zuvor, wird das Angebot nun weiter ausgebaut.

Rund 90 Workshops an Kärntens Schulen geplant

Seit 2022 bietet das Jugendrotkreuz Kärnten Kurse zur sogenannten „Psychischen Ersten Hilfe“ an. Dabei geht es nicht darum, selbst psychische Erkrankungen zu behandeln. Vielmehr sollen die Teilnehmer lernen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen, Betroffenen zuzuhören und bei Bedarf professionelle Unterstützung zu organisieren. Jährlich erreicht das Jugendrotkreuz mit seinen Angeboten rund 9.000 Menschen in Kärnten. Für das laufende Schuljahr 2026/27 sind etwa 90 Workshops geplant. Auch das Angebot für Lehrer wurde erweitert. Wolfgang Schober, Leiter des Jugendrotkreuzes Kärnten, erklärt:

Die Nachfrage ist so hoch wie nie, das spüren wir deutlich. Gerade seit der Corona-Pandemie haben psychische Herausforderungen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Pädagoginnen und Pädagogen stark zugenommen.“

Schon Zwölfjährige lernen, wie sie helfen können

Die Kurse richten sich unter anderem an Schüler ab zwölf Jahren. Sie lernen, wie sie erkennen können, dass jemand möglicherweise Hilfe braucht, wie sie ein Gespräch beginnen und an wen sie sich wenden können. In weiterführenden Workshops werden auch schwierigere Themen wie Selbstverletzungen, Suizidprävention und der Umgang mit Krisen behandelt. Für Lehrer und andere Fachkräfte gibt es eigene Schulungen, beispielsweise zu Mobbing und psychischen Problemen im Schulalltag. Begleitet wird das Programm von Experten aus Psychologie, Psychotherapie und Familienarbeit. „Eine psychische Krise ist nichts, wofür man sich schämen muss. Entscheidend ist, darüber zu sprechen, hinzuschauen und zu wissen, was man tun kann, wenn es einem selbst oder einem anderen Menschen nicht gut geht“, betont Schober. Positiv sei, dass junge Menschen inzwischen offener über ihre psychische Gesundheit sprechen.

©Rene Knabl In Rotkreuzworkshops lernen Kinder und Jugendliche über „Psychische Erste Hilfe“.

So sind die Workshops aufgebaut: Die Psychische Erste Hilfe des Jugendrotkreuzes Kärnten ist modular aufgebaut und umfasst fünf praxisnahe Einheiten: Im BASIC-Workshop erhalten Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren eine Einführung in das WHO-Modell „Look – Listen – Link“. Der INTENSIV-Workshop vertieft das Wissen zu Themen wie Suizidprävention und Krisenbewältigung. Für Pädagoginnen und Pädagogen bietet das Modul „Schnittstelle Schule“ praxisorientierte Unterstützung für den professionellen Umgang mit psychischen Herausforderungen im Schulalltag. Ergänzend stehen Fachkräfte-Module zu Themen wie Mobbing, Suizidalität und selbstverletzendem Verhalten zur Verfügung.

150.000 Euro für weitere Unterstützung

Damit noch mehr Kärntner Schulen erreicht werden können, erhält das Jugendrotkreuz finanzielle Unterstützung von der „100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung“. Insgesamt stellt diese seit 2025 über einen Zeitraum von drei Jahren 150.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollen zusätzliche Workshops ermöglicht und neue Schulungsangebote entwickelt werden. Weitere Informationen zur Psychischen Ersten Hilfe gibt es online.

©Rotes Kreuz Kärnten Die „100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung“ unterstützt die Psychische Erste Hilfe des Jugendrotkreuzes mit 150.000 Euro.