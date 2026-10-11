Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Silbersee im Herbst.
Der Wochenstart in Kärnten wird überwiegend freundlich.
Kärnten
11/10/2026
Wetterprognose

Kärnten-Wetter am Montag: Auf trüben Start folgt Sonnenschein

Nach einer regnerischen Nacht startet Kärnten zunächst grau in die neue Woche. Doch im Laufe des Tages bessert sich das Wetter zunehmend.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In der Nacht auf Montag ziehen noch zahlreiche Regenschauer über Kärnten. Besonders in Unterkärnten regnet es länger und häufiger, während die Wolken in Oberkärnten bereits in der zweiten Nachthälfte auflockern, so die Prognosen der GeoSphere Austria.

Auf Regen und Nebel folgt Sonnenschein

Am Montag in der Früh halten sich vielerorts zunächst noch dichte Restwolken und Hochnebelfelder. Ganz im Südosten Kärntens sind auch letzte schwache Regenschauer möglich. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung von Westen her aber zunehmend auf und die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein. Am Nachmittag können sich vor allem in den östlichen Landesteilen noch einige harmlose Quellwolken bilden. Weitere Regenschauer sind laut GeoSphere Austria aber unwahrscheinlich. Der Montag klingt somit trocken und mit viel Sonnenschein aus. Die Temperaturen erreichen herbstliche 13 bis 17 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at