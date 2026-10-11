Kärnten-Wetter am Montag: Auf trüben Start folgt Sonnenschein

Nach einer regnerischen Nacht startet Kärnten zunächst grau in die neue Woche. Doch im Laufe des Tages bessert sich das Wetter zunehmend.

In der Nacht auf Montag ziehen noch zahlreiche Regenschauer über Kärnten. Besonders in Unterkärnten regnet es länger und häufiger, während die Wolken in Oberkärnten bereits in der zweiten Nachthälfte auflockern, so die Prognosen der GeoSphere Austria.

Auf Regen und Nebel folgt Sonnenschein

Am Montag in der Früh halten sich vielerorts zunächst noch dichte Restwolken und Hochnebelfelder. Ganz im Südosten Kärntens sind auch letzte schwache Regenschauer möglich. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung von Westen her aber zunehmend auf und die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein. Am Nachmittag können sich vor allem in den östlichen Landesteilen noch einige harmlose Quellwolken bilden. Weitere Regenschauer sind laut GeoSphere Austria aber unwahrscheinlich. Der Montag klingt somit trocken und mit viel Sonnenschein aus. Die Temperaturen erreichen herbstliche 13 bis 17 Grad.