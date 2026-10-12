„Lovntola Hamspül“: Gernot Kulis kommt nach Wolfsberg

Da dürfte bei vielen Lavanttalern die Vorfreude groß sein: Kabarettist Gernot Kulis kehrt für einen ganz besonderen Auftritt in seine Heimat zurück.

Am Freitag, dem 21. Mai 2027, steht der gebürtige Lavanttaler Gernot Kulis mit seinem Erfolgsprogramm „Ich kann nicht anders!“ auf der Bühne der Eventhalle Wolfsberg. Und das Beste: Mit dem Kabarettabend wird auch noch etwas Gutes getan.

Ein Heimspiel mit jeder Menge Schmäh

Seit 2025 tourt Kulis mit seinem mittlerweile vierten Soloprogramm durch Österreich und sorgt vielerorts für ausverkaufte Vorstellungen. Im Mai kommenden Jahres macht er nun auch in Wolfsberg Station – und damit ganz in der Nähe jenes Ortes, an dem er aufgewachsen ist, nämlich St. Paul im Lavanttal.

„Ah, du a do? Jo siha!“

Unter dem Motto „Lovntola Hamspül – Ah, du a do? Jo siha!“ soll der Auftritt zu einem besonderen Wiedersehen mit seinem heimischen Publikum werden. Dass Kulis den Lavanttaler Schmäh beherrscht, hat er schließlich schon mehrfach bewiesen. Unvergessen sind etwa seine Social-Media-Scherze rund um „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ oder den vermeintlichen Anruf der Wolfsberger Stadtwerke bei einem Poolbesitzer.

Familie, Ehe und der ganz normale Wahnsinn

In seinem aktuellen Programm „Ich kann nicht anders!“ nimmt Kulis die kleinen und großen Absurditäten des Alltags aufs Korn. Ob Ehe, Familie, Freundschaften, Reisen oder smarte Haushaltsgeräte: Mit seinen zahlreichen Stimmen, vollem Körpereinsatz und jeder Menge Pointen macht er aus alltäglichen Situationen humorvolle Geschichten.

Ein Teil der Einnahmen wird gespendet

Organisiert wird das Wolfsberger Heimspiel in Zusammenarbeit mit Round Table 38 Wolfsberg und mit Unterstützung von Marcus Leeb. Dabei soll nicht nur gelacht, sondern auch geholfen werden: Ein Teil des Erlöses kommt karitativen Zwecken zugute. „Gernot ist im Lavanttal / St Paul aufgewachsen und mittlerweile auf den großen Bühnen in ganz Österreich zu Hause. Umso schöner ist es, ihn endlich wieder einmal bei einem richtigen Heimspiel in Wolfsberg zu erleben“, freut sich Leeb. Tickets sind bereits erhältlich.