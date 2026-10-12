Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg
Das Bild auf 5min.at zeigt Franz Klammer und weitere Personen.
V. l.: Organisator Gerhard Brüggler, Franz Klammer, Stephanie Venier und Hannes Wallner freuen sich schon aufs gemeinsame Wandern.
Bad Kleinkirchheim
12/10/2026
Am 17. Oktober

Franz Klammer lädt wieder zum Wandern ein – mit prominenter Begleitung

Einmal gemeinsam mit Skilegende Franz Klammer die Berge erkunden? Am Samstag gibt es dazu die Gelegenheit. Unter dem Motto „Es klammert und franzt!“ lädt der Olympiasieger zu seinem traditionellen Wandertag ein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 17. Oktober heißt es wieder „Es klammert und franzt!“ in Bad Kleinkirchheim. Die ehemalige Skirennläuferlegende Franz Klammer lädt zum Wandertag ein.

Gemeinsam mit Skistars unterwegs

Los geht es bereits um 8 Uhr bei der Talstation der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau). Um 10 Uhr findet bei der Bergstation eine Bergmesse statt. Anschließend starten die geführten Wanderungen durch die herbstlichen Nockberge. Begleitet werden die Teilnehmer dabei nicht nur von Franz Klammer, sondern auch von Stephanie Venier und Hannes Wallner. „Bezwingen wir die Kärnten-Franz-Klammer-Abfahrt gemeinsam. Zu Fuß. Mit viel Spaß!“, lautet die Einladung des Olympiasiegers.

Musik und Gewinnspiel zum Abschluss

Nach der Wanderung geht es gemütlich weiter: Ab 15 Uhr sorgen Markus Wutte und seine Band beim Ski- & Bikerestaurant „Zum Sepp“ für musikalische Unterhaltung. Dort findet auch die Verlosung eines Gewinnspiels mit Sachpreisen statt. Jeder Wanderer erhält beim Empfang ein Gewinnlos sowie, solange der Vorrat reicht, ein Getränk von Hirter oder Kärntnermilch.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at