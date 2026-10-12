Franz Klammer lädt wieder zum Wandern ein – mit prominenter Begleitung

Einmal gemeinsam mit Skilegende Franz Klammer die Berge erkunden? Am Samstag gibt es dazu die Gelegenheit. Unter dem Motto „Es klammert und franzt!“ lädt der Olympiasieger zu seinem traditionellen Wandertag ein.

Am 17. Oktober heißt es wieder „Es klammert und franzt!“ in Bad Kleinkirchheim. Die ehemalige Skirennläuferlegende Franz Klammer lädt zum Wandertag ein.

Gemeinsam mit Skistars unterwegs

Los geht es bereits um 8 Uhr bei der Talstation der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau). Um 10 Uhr findet bei der Bergstation eine Bergmesse statt. Anschließend starten die geführten Wanderungen durch die herbstlichen Nockberge. Begleitet werden die Teilnehmer dabei nicht nur von Franz Klammer, sondern auch von Stephanie Venier und Hannes Wallner. „Bezwingen wir die Kärnten-Franz-Klammer-Abfahrt gemeinsam. Zu Fuß. Mit viel Spaß!“, lautet die Einladung des Olympiasiegers.

Musik und Gewinnspiel zum Abschluss

Nach der Wanderung geht es gemütlich weiter: Ab 15 Uhr sorgen Markus Wutte und seine Band beim Ski- & Bikerestaurant „Zum Sepp“ für musikalische Unterhaltung. Dort findet auch die Verlosung eines Gewinnspiels mit Sachpreisen statt. Jeder Wanderer erhält beim Empfang ein Gewinnlos sowie, solange der Vorrat reicht, ein Getränk von Hirter oder Kärntnermilch.