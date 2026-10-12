Jacke auf Vinted angeboten: Kärntnerin verliert Tausende Euro

Eigentlich wollte eine 40-jährige Kärntnerin nur eine Jacke auf Vinted verkaufen. Doch statt Geld zu bekommen, wurde sie Opfer eines Betrugs. Ein vermeintlicher Käufer lockte sie auf WhatsApp, mit teuren Folgen.

Eine Jacke verkaufen und dafür noch ein bisschen Geld bekommen: Was für eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt nach einem ganz gewöhnlichen Onlineverkauf aussah, endete mit einem erheblichen finanziellen Schaden.

Eine Jacke verkaufen und dafür noch ein bisschen Geld bekommen: Was für eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt nach einem ganz gewöhnlichen Onlineverkauf aussah, endete mit einem erheblichen finanziellen Schaden.

Begonnen hatte alles mit einem Verkaufsinserat. Die 40-jährige Klagenfurterin bot auf der Secondhand-Plattform Vinted eine Jacke zum Verkauf an. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Interessent. Zunächst schien es sich um eine gewöhnliche Verkaufsanfrage zu handeln. Doch die weitere Kommunikation fand nicht mehr über Vinted statt. Stattdessen wurden die Gespräche auf WhatsApp verlagert. Dort schickte der vermeintliche Käufer der Frau einen Link. Dieser sollte sich als entscheidender Schritt des Betrugs herausstellen.

Ein Klick mit teuren Folgen

Die Kärntnerin öffnete den übermittelten Link und gab darüber ihre Bankdaten bekannt. Damit hatte der unbekannte Täter offenbar die Informationen erhalten, die er für den Betrug benötigte. In weiterer Folge wurde ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag vom Konto der 40-Jährigen abgebucht. Aus dem geplanten Verkauf einer Jacke wurde somit ein finanzieller Verlust von mehreren Tausend Euro.