Soldaten und Polizei in Kärnten im Einsatz: Das steckt dahinter

In Kärnten sieht man ab heute vermehrt Soldaten im Einsatz. Das ist der Grund.

Vom 12. bis 15. Oktober 2026 üben rund 20 Soldaten unter der Führung des Jagdkommandos wieder mit dem Titel SERE (Survive, Evade, Resist, Extract) in Kärnten, in Zusammenarbeit mit der Kärntner Polizei. Es kommen dabei auch Räderfahrzeuge zum Einsatz.

Soldaten sollen unentdeckt bleiben

Das Hauptziel bei dieser Übung ist es wieder, dass die eingesetzten Kräfte unentdeckt bleiben und dabei taktische sowie einsatzspezifische Aufträge durchführen. Geübt wird in den Räumen Truppenübungsplatz Glainach sowie in den Bezirken Klagenfurt/Land, Völkermarkt und Wolfsberg (im Detail möglich: von St. Michael/Zollfeld, Diex, Griffen und St. Paul/Lavanttal). Das heißt, innerhalb des Übungszeitraumes ist es möglich, dass Soldaten in einem gewissen Zeitfenster (bis zu ca. 48 Stunden) sich innerhalb dieser Gebiete aufhalten, da die Übung auf einem beweglichen Ablauf aufgebaut ist.

©Bundesheer Das Jagdkommando übt in Kärnten.

Gefundene Munition nicht berühren