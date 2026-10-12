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Bild auf 5min.at zeigt das Bundesheer
Vom 12. bis 15. Oktober sieht man in Kärnten vielleicht Soldaten bei einer Übung.
Kärnten
12/10/2026
Übung

Soldaten und Polizei in Kärnten im Einsatz: Das steckt dahinter

In Kärnten sieht man ab heute vermehrt Soldaten im Einsatz. Das ist der Grund.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
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Vom 12. bis 15. Oktober 2026 üben rund 20 Soldaten unter der Führung des Jagdkommandos wieder mit dem Titel SERE (Survive, Evade, Resist, Extract) in Kärnten, in Zusammenarbeit mit der Kärntner Polizei. Es kommen dabei auch Räderfahrzeuge zum Einsatz.

Soldaten sollen unentdeckt bleiben

Das Hauptziel bei dieser Übung ist es wieder, dass die eingesetzten Kräfte unentdeckt bleiben und dabei taktische sowie einsatzspezifische Aufträge durchführen. Geübt wird in den Räumen Truppenübungsplatz Glainach sowie in den Bezirken Klagenfurt/Land, Völkermarkt und Wolfsberg (im Detail möglich: von St. Michael/Zollfeld, Diex, Griffen und St. Paul/Lavanttal). Das heißt, innerhalb des Übungszeitraumes ist es möglich, dass Soldaten in einem gewissen Zeitfenster (bis zu ca. 48 Stunden) sich innerhalb dieser Gebiete aufhalten, da die Übung auf einem beweglichen Ablauf aufgebaut ist.

Bild auf 5min.at zeigt das Jagdkommando
©Bundesheer
Das Jagdkommando übt in Kärnten.

Gefundene Munition nicht berühren

WICHTIG: Die Verwendung von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition ist zwar nicht vorgesehen, aber das Sammeln von Munition und Munitionsteilen ist immer gefährlich. NICHT BERÜHREN! Bitte Meldung an die nächste Polizeiinspektion erstatten, sollte dennoch etwas oder generell gefunden werden.

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