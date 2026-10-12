Soldaten und Polizei in Kärnten im Einsatz: Das steckt dahinter
In Kärnten sieht man ab heute vermehrt Soldaten im Einsatz. Das ist der Grund.
Vom 12. bis 15. Oktober 2026 üben rund 20 Soldaten unter der Führung des Jagdkommandos wieder mit dem Titel SERE (Survive, Evade, Resist, Extract) in Kärnten, in Zusammenarbeit mit der Kärntner Polizei. Es kommen dabei auch Räderfahrzeuge zum Einsatz.
Soldaten sollen unentdeckt bleiben
Das Hauptziel bei dieser Übung ist es wieder, dass die eingesetzten Kräfte unentdeckt bleiben und dabei taktische sowie einsatzspezifische Aufträge durchführen. Geübt wird in den Räumen Truppenübungsplatz Glainach sowie in den Bezirken Klagenfurt/Land, Völkermarkt und Wolfsberg (im Detail möglich: von St. Michael/Zollfeld, Diex, Griffen und St. Paul/Lavanttal). Das heißt, innerhalb des Übungszeitraumes ist es möglich, dass Soldaten in einem gewissen Zeitfenster (bis zu ca. 48 Stunden) sich innerhalb dieser Gebiete aufhalten, da die Übung auf einem beweglichen Ablauf aufgebaut ist.
Gefundene Munition nicht berühren
WICHTIG: Die Verwendung von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition ist zwar nicht vorgesehen, aber das Sammeln von Munition und Munitionsteilen ist immer gefährlich. NICHT BERÜHREN! Bitte Meldung an die nächste Polizeiinspektion erstatten, sollte dennoch etwas oder generell gefunden werden.