Bis zu 22 Grad: Herbst zeigt sich noch mal mild und warm

Am heutigen Montag zeigt sich ab Nachmittag kärntenweit die Sonne. Und im Laufe der Woche wird es angenehm warm.

Am Montagnachmittag dominiert dann im ganzen Land bei nur harmloser Quellbewölkung der Sonnenschein. Und im Laufe der Woche zeigt sich der Herbst in unserem Bundesland nochmal von seiner besten Seite.

Strahlend sonniger Dienstag

Der Dienstag bringt in Kärnten nach Auflösung von Frühnebelfeldern strahlend sonniges Wetter und es zeigt sich kaum eine Wolke am Himmel. „In den nördlichen Landesteilen kann in den prädestinierten Föhntälern in Böen lebhafter, föhniger Nordwind durchgreifen“, berichten die GeoSphere Wettererxperten. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 14 bis 18 Grad an.

Die Wochenmitte

Mitte der Woche zeigt sich das Wetter in Kärnten von seiner besten Seite. Der Mittwoch bringt überwiegend sonniges und trockenes Wetter im ganzen Land. Morgendliche Nebelfelder lösen sich in den meisten Regionen rasch auf und machen spätestens bis zum späten Vormittag Platz für die Sonne. Einzig im östlichen Klagenfurter Becken kann sich der grau-trübe Nebel etwas hartnäckiger halten. Von Norden her ziehen im Laufe des Tages zwar auch ein paar dichtere, tiefe Wolken durch, diese bringen aber höchstens direkt am Alpenhauptkamm ein paar vereinzelte Regentropfen mit sich.

Welches Wetter ist dir am liebsten? Heiße Sommertage. Gemütliche Regentage. Etwas dazwischen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Bis zu 22 Grad

Verantwortlich für das milde Wetter ist eine kräftige Warmluftzufuhr aus der Höhe, die die Schneefallgrenze auf fast 3000 Meter klettern lässt. Das sorgt schon in den frühen Morgenstunden für erstaunlich milde Werte: Während wir in den Tälern mit frischen 3 bis 8 Grad in den Tag starten, knackt das Thermometer in erhöhten Lagen bereits in der Früh teilweise die 10-Grad-Marke. Bis zum Nachmittag wird es dann überall richtig angenehm, wenn die Temperaturen auf warme 17 bis 22 Grad klettern.

Auch am Donnerstag sonnig

Am Donnerstag bleibt uns die nördliche Höhenströmung erhalten, sie wird aber deutlich trockener. Damit wird es abseits von Frühnebelfeldern und Hochnebel am Vormittag wieder sehr sonnig mit nur dünnen, hohen Schleierwolken. Mehrere Sonnenstunden gehen sich überall im Land aus, und auch wenn am Nachmittag von Osten her ein paar Wolken hereindrängen könnten, bleibt es in jedem Fall trocken. In der Früh hat es zwischen 3 und 8 Grad, in erhöhten Lagen auch wieder um 10 Grad. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 und 20 Grad, am wärmsten wird es in erhöhten sonnigen Hanglagen.