In Kärnten gibt es einen Glückspilz unter uns. Denn er knackte den Solo-Sechser und ist nun Multimillionär.

Fortuna präsentierte sich am Wochenende in Geberlaune, denn nach den Lotto-Ziehungen am Sonntag gab es gleich fünf Hochgewinne, darunter sogar einen in beträchtlicher Millionenhöhe. Und ein Kärntner darf sich ganz besonders freuen.

Kärntner ist jetzt Multimillionär

Denn Kärnten war diesmal besonders vom Glück begünstigt, denn beide Solo-Gewinne bei „6 aus 45“ gingen ins südliche Bundesland. Da wäre einmal der Solo-Sechser, mit dem es gelungen ist, den Vierfachjackpot zu knacken. Im ersten von zwei Tipps war jene Kombination angekreuzt, die letztlich einen Gewinn von rund 4,3 Millionen Euro brachte. Und dann das Kärntner Solo beim Fünfer mit Zusatzzahl, das via Quicktipp erzielt wurde und mehr als 157.000 Euro wert war.

LottoPlus

Bei LottoPlus brachte die erste Ziehung einen Solo-Sechser, der in Niederösterreich erzielt wurde und exakt 500.000 Euro brachte. Der Gewinn wurde mit dem ersten von zwei Quicktipps erzielt. Bei der zweiten Ziehung gab es keinen Sechser, wodurch die Gewinnsumme von ebenfalls exakt 500.000 Euro auf die 66 Fünfer aufgeteilt wurde. Sie gewannen daher jeweils rund 8.700 Euro. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten jeweils rund 90.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es beim Joker zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Für je eine:n Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich und der Steiermark bedeutete dies einen Gewinn von je rund 119.600 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.