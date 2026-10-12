Kärntens größte Perchtenausstellung findet bald statt

Bereits zum 10. Mal findet Kärntens größte Perchtenausstellung in Liebenfels statt. Heuer sind auch zwei Maskenschnitzer vor Ort.

Insgesamt werden 20 bis 25 Aussteller mit über 200 Masken und Utensilien aus Kärnten und der Steiermark ausgestellt sein. Des Weiteren ist ein Pyrotechniker vor Ort, wo man Pyrotechnik etc. erwerben und sich zur Pyrotechnik beraten lassen kann.

Ausstellung im Oktober

Heuer sind auch zwei Maskenschnitzer vor Ort. Die Ausstellung findet am Samstag, 24. Oktober 2026 von 10 bis 20 und am Sonntag, den 25. Oktober 2026, von 10 bis 15 Uhr statt. An beiden Tagen können die Besucher Lose erwerben, wobei am Sonntag eine große Verlosung stattfindet. Für das leibliche Wohl sorgen die Vitus Teifel. Eintritt ist eine freiwillige Spende.